Víctima de la borrasca
Muere en Barcelona una mujer de 46 años tras caerle el tejado de una nave industrial debido al temporal
La mujer, que había sido trasladada al Hospital Vall d'Hebron en estado crítico, es una trabajadora de una empresa del polígono del municipio barcelonés de Bon Pastor
EP
BARCELONA
Una mujer de 46 años ha fallecido este viernes en Barcelona después de caerle parte del tejado de una nave industrial debido al viento, según ha informado la conselleria de Salut.
La mujer, que había sido trasladada al Hospital Vall d'Hebron en estado crítico, es una trabajadora de una empresa del polígono del municipio barcelonés de Bon Pastor.
Siguen hospitalizadas un total de 8 personas en centros hospitalarios catalanes.
- La orquesta París de Noia cancela su concierto de este viernes en Vigo por «condiciones meteorológicas adversas»
- Los conductores gallegos no podrán utilizar la autovía para llegar a Lisboa
- El paraguas para perros se cuela en los paseos bajo el temporal: así funciona y dónde comprarlo
- 220 afectados y 300.000 euros estafados por la academia que ofertaba títulos falsos
- La holandesa Redevco ultima la compra del parque comercial del Meixueiro por unos 40 millones
- El norte de Portugal adelanta a Vigo: ya trabaja para crear un Área metropolitana
- Cuando brilla el asfalto: la lección de Carlos Sainz en Vigo
- Una carga de pescado congelado volcada sobre la carretera en Vilagarcía