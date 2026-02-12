Evacuada la comisaría de Santiago de Compostela por un incendio

Un incendio que ya ha sido controlado ha obligado a evacuar esta mañana la comisaría de la Policía Nacional en Santiago de Compostela, ubicada en la plaza Rodrigo de Padrón. Dos dotaciones de bomberos -13 efectivos- trabajan en estos momentos en el edificio, haciendo relevos con la extracción, dada la gran cantidad de humo que han generado las llamas.

Fuentes del 112 Galicia confirman a EL CORREO GALLEGO que el incendio se inició en el lateral de la comisaría que da hacia la plaza del párking de San Clemente. En principio, no hay heridos. La voz de alarma la dieron los propios agentes en torno a las 10.09 de este jueves, cuando comenzó un suceso que ha generado mucha expectación entre los compostelanos que pasaban en esos momentos por la zona.

Por ahora se desconocen las causas del fuego. Fuentes policiales señalan a este diario que poco después de las 10:00 empezó a salir humo por uno de los extractores. Por ello, se desalojó el edificio, en el que se estima que había unas 200 personas entre los agentes y los ciudadanos que acuden a la Oficina de Expedición del DNI y la Oficina de Extranjería.