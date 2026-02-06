Un preso de Teixeiro destroza la tibia a un funcionario que intervino en una pelea

Un interno del centro penitenciario de Teixeiro provocó ayer jueves una grave lesión a un funcionario que intentaba intervenir en una pelea entre dos reclusos. Según fuentes penitenciarias, durante la actuación para separar a los implicados, uno de los internos propinó empujó al trabajador, que cayó al suelo y sufrió una lesión que le causó la rotura de la tibia.

El funcionario fue atendido inicialmente en la enfermería del centro, donde las pruebas radiológicas detectaron una fractura de tibia en siete puntos y posibles daños en la meseta tibial. Debido a la gravedad de la lesión, fue evacuado en ambulancia y permanece ingresado en Ferrol, a la espera de intervención quirúrgica que estaba programada para hoy. Las mismas fuentes advierten de que la lesión es seria y podría dejar secuelas.

El incidente ocurrió a primera hora de la mañana de ayer, poco después de que los internos salieran de sus celdas. La pelea se inició en una sala del módulo y continuó hasta el comedor, donde ambos reclusos, un interno gitano persiguió a otro de origen árabe, gritándole por la sala del módulo, se agredieron utilizando mobiliario del centro. La intervención de los funcionarios logró detener la situación, y varios internos colaboraron al percatarse de la gravedad de la caída del trabajador.

Los dos reclusos implicados acumulan antecedentes de incidentes en distintos centros penitenciarios y han estado clasificados en primer grado en etapas anteriores. Ambos figuran como internos de especial observación debido a episodios previos de violencia.

El módulo 3, donde se produjeron los hechos, alberga a cerca de 90 internos y presenta un perfil complejo en términos de convivencia, y presenta un incremento notable de población en el último año.

El funcionario herido continúa hospitalizado y su evolución dependerá de la intervención quirúrgica y de la respuesta a los tratamientos posteriores.