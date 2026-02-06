Muere un hombre al caer con su coche al río en Sarria
El suceso se produjo en torno a las 16.00 horas en la localidad lucense por causas que todavía se desconocen
El Correo Gallego
Un hombre ha perdido la vida en la tarde de este viernes tras precipitarse con su vehículo y caer al río en el concello de Sarria (Lugo). Por causas que todavía se desconocen, el fallecido, que conducía el coche y era el único ocupante del mismo, cayó desde la rúa do Peregrino hasta el arroyo que atraviesa la localidad.
Según los primeros indicios, al tratar de maniobrar, perdió el control del vehículo y se precipitó desde el puente que cruza el río Sarria, a una altura de unos 4 metros, tras romper la balaustrada del paseo del malecón sarriano. Tal y como indica el 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 16.00 horas de este viernes. Varios particulares dieron la voz de alarma.
Hasta el punto se desplazaron los Bomberos que se encargaron de rescatar el cuerpo de la persona. En el operativo también participaron la Guardia Civil, Policía Local y los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.
- Activan la alerta naranja desde la madrugada de este jueves por lluvias fortísimas en el interior de la provincia de Pontevedra y temporal costero
- Suspendidos los trenes con origen y destino Vigo por la borrasca Leonardo
- Tripulación del pesquero guardés «Novo Ruivo»: «Estamos abandonados, llevamos 10 meses sin cobrar. Mis hijos han tenido que dejar la escuela»
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- El bus deja en tierra a trabajadores de hospitales al ir llenos por falta de barco
- Giráldez, sobre Bryan Zaragoza: «Había el rumor de que nos llevábamos mal, no sé por qué»
- ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
- La flota de la anguila expresa su rechazo unánime ante el veto que plantea el Gobierno: «Estamos haciendo las cosas bien»