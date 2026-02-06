En Directo
Minuto a minuto
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | La muerte de una mujer en la UCI eleva a 46 el número de víctimas
El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos
La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro
La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
Puente se reúne de nuevo con los sindicatos
El ministro de Transportes, Óscar Puente, se reúne este viernes por tercera jornada consecutiva con los sindicatos ferroviarios de CCOO, UGT y el de maquinistas, Semaf, con el objetivo de frenar la huelga convocada entre el próximo lunes, día 9, y el miércoles 11. La reunión, prevista para las 9:30 horas de este viernes, busca evitar un parón que está convocado para todo el personal del sector: la operación, el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público.
Una avería interrumpe temporalmente los trenes Benalmádena-Fuengirola, ya restablecidos
La línea C-1 del tren de Cercanías entre las localidades malagueñas de Benalmádena y Fuengirola ha quedado con la circulación temporalmente interrumpida este jueves por una avería de electrificación, finalmente restablecida aunque ha afectado a varios servicios con retrasos.
Desde el organismo Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) han informado a EFE de que se registró una falta de tensión en la catenaria a las 19:35 horas, por lo que quedaron los trenes detenidos en los apeaderos, y a las 20:22 horas se recuperó ya la tensión.
Durante esa situación en la línea solo se hacía el recorrido entre Málaga capital y Benalmádena, la avería afectó a cuatro trenes con un retraso medio de 59 minutos y, una vez restablecido el tráfico, los trenes recuperaron gradualmente su frecuencia de paso habitual.
Trece heridos en el accidente de Adamuz siguen ingresados en hospitales andaluces
Trece personas heridas en el accidente ferroviario del pasado día 18 en Adamuz (Córdoba) siguen ingresadas en hospitales andaluces, sin que haya habido ningún alta en las últimas horas.
Según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, Presidencia e Interior, uno de los heridos es un menor, que se encuentra en planta en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, y los otros doce son adultos, uno de los cuales está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro sanitario cordobés.
En planta hay cinco en el Reina Sofía, dos en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, otros dos en el Infanta Elena de la capital onubense, uno en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba y otro en el Vithas Málaga.
Montero traslada su apoyo y "ánimo" a Puente
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha expresado este jueves su apoyo explícito y ha enviado un mensaje de "ánimo" al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el contexto derivado del accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, con 46 personas fallecidas, y ha defendido que su compañero de gabinete está gestionando la información relativa a este siniestro con "absoluta transparencia" y con "mucho rigor".
Así lo ha señalado la vicepresidenta primera a preguntas de los periodistas en una atención a medios en Sevilla, en la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía tras una reunión para valorar la situación de la comunidad autónoma como consecuencia de los efectos del temporal que está sufriendo estos días.
María Jesús Montero ha defendido que "nunca antes, ante una situación como la que hemos, desgraciadamente, tenido que ver" como consecuencia de dicho accidente ferroviario, "ha habido ni tanta información ni tanta transparencia ni tanto avance de los estudios de investigación que se están realizando por parte de la Comisión Independiente de Accidentes Ferroviarios".
Puente traslada sus propuestas a los sindicatos, que todavía ven "muy lejos" el acuerdo
La segunda reunión entre el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y los sindicatos Semaf, CCOO y UGT en Renfe y Adif para tratar de evitar las huelgas previstas entre el 9 y el 11 de febrero sirvió este jueves para que el titular de Transportes trasladara una serie de propuestas a los representantes de los trabajadores, que todavía ven "muy lejos" el acuerdo.
Así lo explicaron a Servimedia fuentes sindicales, que apuntaron que la negociación continuará esta misma tarde con una reunión de carácter técnico para detallar las propuestas, y mostraron su disposición a continuar la interlocución con los representantes del ministerio mañana, "siempre que nos convoquen".
Por su parte, fuentes de Transportes destacaron que "la reunión ha discurrido con tono constructivo y voluntad de diálogo por todas las partes" y valoraron la voluntad de los sindicatos. "Continuaremos trabajando para poder alcanzar un acuerdo", añadieron.
Los sindicatos mantienen la huelga
Los sindicatos mayoritarios en el sector ferroviario -CCOO, UGT y Semaf- mantienen la convocatoria de huelga en todo el sistema ferroviario del 9 al 11 de febrero, después de que haya terminado sin acuerdo la segunda reunión mantenida con el ministro de Transportes, Óscar Puente, aunque los contactos seguirán esta tarde.
Pérdidas económicas
La Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Fahat) ha calculado una caída del 30% en las ventas anuales y "un serio daño reputacional" si no se restablece con urgencia la circulación en la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. La línea se vio afectada por el trágico descarrilamiento ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, y sigue sin fecha oficial de reapertura debido a que las labores de reparación se han visto dificultadas por el actual temporal.
La postura de Semaf
El sindicato de maquinistas Semaf considera que "falta mucho" para llegar al punto que quieren llegar los trabajadores ferroviarios porque "hablamos de un asunto tan serio que las buenas intenciones y las grandes palabras se quedan cortas". Fuentes de Semaf se han pronunciado así en declaraciones a los medios al inicio de la reunión que celebran esta mañana los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y el propio Semaf) con el ministro de Transportes, Óscar Puente, para tratar de llegar a acuerdos que permitan desconvocar las huelgas anunciadas para los días 9 al 11 de febrero.
Feijóo pide a Sánchez dejar de tomar a la gente por "idiota" ante el "caos" ferroviario y no "jugar con la seguridad"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este miércoles al Gobierno que deje de tomar a la gente "por idiota" ante el "caos" ferroviario y que no "juegue con la seguridad y los servicios públicos". A su entender, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha convertido España en un país de "media velocidad" pero "volverá a tener servicios que no den ni miedo ni vergüenza".
Así se ha pronunciado en un mitin en el Teatro Olimpia de Huesca junto al candidato a la reelección a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de la ciudad, Lorena Orduna. Previamente, ha visitado la empresa cárnica Fribin, en Binéfar, y también ha mantenido un encuentro con la Asociación Aragón Es Ganadería y Agricultura.
Ante unas mil personas presentes en este acto electoral, según fuentes del PP, Feijóo ha asegurado que viven en una época de "decadencia política evidente" y ha puesto como ejemplo de ello lo que ocurre en España con la alta velocidad tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que se han cobrado la vida de 47 personas.
Renfe cesa a su directora de Innovación, una decisión ajena a la crisis ferroviaria
Renfe ha cesado a la directora general de Innovación, Sostenibilidad y Transformación Digital, Sonia Araujo, en una decisión que aseguran ser ajena al accidente ferroviario de Adamuz y a las incidencias en Rodalies, según han informado fuentes de la compañía.
Estas fuentes han explicado este miércoles a EFE que se trata de una decisión de gestión y ordinaria que "no tiene nada que ver" con el accidente de Adamuz del pasado 18 de enero ni con la situación actual que afronta el servicio de Rodalies (cercanías) en Cataluña.
Araujo seguirá colaborando con Renfe en otras aéreas de responsabilidad y la compañía ferroviaria ha querido destacar que está lista para afrontar los próximos retos en materia de digitalización y sostenibilidad.
