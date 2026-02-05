Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gardacostas evacúa en helicóptero a un crucerista después de que sufriese una indisposición a 40 millas de A Guarda

Las condiciones climáticas dificultaron las labores de rescate, pero este pudo realizarse con éxito

El helicóptero Pesca 1 llevó a cabo la evacuación médica.

El helicóptero Pesca 1 llevó a cabo la evacuación médica. / Gardacostas Galicia

Pablo Varela

Gardacostas de Galicia evacúa en helicóptero a un pasajero de un crucero inglés después de que este sufriese una indisposición a 40 millas naúticas (unos 74 kilómetros) de A Guarda.

Según informan en sus redes sociales, el barco navegaba a 40 millas a oeste de A Guarda, en condiciones de mar que dificultaron las labores de rescate.

El helicóptero Pesca 1 fue el encargado del rescate, bajo la coordinación del centro Sasemar de Vigo.

