Gardacostas evacúa en helicóptero a un crucerista después de que sufriese una indisposición a 40 millas de A Guarda
Las condiciones climáticas dificultaron las labores de rescate, pero este pudo realizarse con éxito
Gardacostas de Galicia evacúa en helicóptero a un pasajero de un crucero inglés después de que este sufriese una indisposición a 40 millas naúticas (unos 74 kilómetros) de A Guarda.
Según informan en sus redes sociales, el barco navegaba a 40 millas a oeste de A Guarda, en condiciones de mar que dificultaron las labores de rescate.
El helicóptero Pesca 1 fue el encargado del rescate, bajo la coordinación del centro Sasemar de Vigo.
