En Directo
Minuto a minuto
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | La muerte de una mujer en la UCI eleva a 46 el número de víctimas
El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos
La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro
La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
Feijóo pide a Sánchez dejar de tomar a la gente por "idiota" ante el "caos" ferroviario y no "jugar con la seguridad"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este miércoles al Gobierno que deje de tomar a la gente "por idiota" ante el "caos" ferroviario y que no "juegue con la seguridad y los servicios públicos". A su entender, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha convertido España en un país de "media velocidad" pero "volverá a tener servicios que no den ni miedo ni vergüenza".
Así se ha pronunciado en un mitin en el Teatro Olimpia de Huesca junto al candidato a la reelección a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de la ciudad, Lorena Orduna. Previamente, ha visitado la empresa cárnica Fribin, en Binéfar, y también ha mantenido un encuentro con la Asociación Aragón Es Ganadería y Agricultura.
Ante unas mil personas presentes en este acto electoral, según fuentes del PP, Feijóo ha asegurado que viven en una época de "decadencia política evidente" y ha puesto como ejemplo de ello lo que ocurre en España con la alta velocidad tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que se han cobrado la vida de 47 personas.
Renfe cesa a su directora de Innovación, una decisión ajena a la crisis ferroviaria
Renfe ha cesado a la directora general de Innovación, Sostenibilidad y Transformación Digital, Sonia Araujo, en una decisión que aseguran ser ajena al accidente ferroviario de Adamuz y a las incidencias en Rodalies, según han informado fuentes de la compañía.
Estas fuentes han explicado este miércoles a EFE que se trata de una decisión de gestión y ordinaria que "no tiene nada que ver" con el accidente de Adamuz del pasado 18 de enero ni con la situación actual que afronta el servicio de Rodalies (cercanías) en Cataluña.
Araujo seguirá colaborando con Renfe en otras aéreas de responsabilidad y la compañía ferroviaria ha querido destacar que está lista para afrontar los próximos retos en materia de digitalización y sostenibilidad.
Adif prometió en septiembre "pequeñas obras" en el mantenimiento del servicio ferroviario de Andalucía
El gestor de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) prometió en septiembre pasado hacer mejoras en el sistema ferroviario de Andalucía, lo que incluiría "pequeñas obras ligadas al mantenimiento", que podían "estar localizadas sobre la infraestructura (plataforma), caminos, vallados, vía, aparatos de vía y edificaciones".
Así figura en una respuesta por escrito que Adif envió en septiembre de 2025 al Senado, donde se interesaron por esta cuestión los parlamentarios del PP por Málaga Lucía Yeves, Ángel Luis González y José Alberto Armijo.
Estos senadores querían saber cuál era "la inversión que realiza Adif y Adif AV en materia de seguridad para garantizar el buen funcionamiento ferroviario de Andalucía". Precisamente, el estado de las vías en la línea Madrid-Sevilla, en concreto en zonas como la provincia de Córdoba, se ha señalado ya como posible causa del accidente de Adamuz de este 18 de enero.
Renfe cancela todos los servicios ferroviarios de Andalucía excepto Córdoba-Madrid, Jaén-Madrid y C1 en Málaga
En virtud del nivel de aviso de abundantes lluvias y viento intenso en Andalucía, Renfe ha anunciado que todos los servicios ferroviarios de la comunidad han sido suprimidos excepto las líneas Ave Córdoba-Madrid; Media Distancia Jaén-Madrid y Cercanías de Málaga C1.
Asimismo, Renfe ha activado cambios de fecha y anulaciones de billete sin coste y está informando a los viajeros a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales, según ha informado la compañía.
En esta línea, ha anunciado que se está llevando a cabo un monitoreo constante de la evolución de la situación meteorológica para restablecer la normalidad en cuanto sea posible.
Trece heridos en el accidente de Adamuz permanecen ingresados y uno recibe el alta
Trece heridos en el accidente ferroviario del pasado día 18 de enero en Adamuz (Córdoba) siguen ingresados en hospitales andaluces, después de que este miércoles se haya producido un alta.
Según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, Presidencia e Interior de la Junta de Andalucía, uno de los ingresados es un menor, que se encuentra en planta en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, y los otros doce son adultos, uno de los cuales está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro sanitario cordobés.
En planta hay cinco ingresados en el Reina Sofía, dos en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, otros dos en el Hospital Infanta Elena de la capital onubense, uno en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba y otro en el Vithas Málaga.
Termina sin acuerdo la reunión de Puente y sindicatos por la huelga, pero volverán a reunirse mañana
La primera reunión entre el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y los sindicatos ferroviarios ha terminado sin ningún acuerdo respecto a la huelga convocada para la próxima semana en todas las compañías de tren, aunque ambas partes se han emplazado a una segunda reunión para este jueves.
Fuentes del Ministerio aseguran que el encuentro ha discurrido en tono positivo y con la voluntad de mantener el diálogo en los próximos días para poder llegar a un acuerdo que atienda las reivindicaciones del colectivo.
Sobre estas demandas, enfocadas principalmente en el incremento de la seguridad en las operaciones ferroviarias, sobre todo tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), el Ministerio dice que las "suscribe al completo".
Los sindicatos mantienen la huelga
Los sindicatos del sector ferroviario han anunciado este miércoles que mantienen la convocatoria de tres jornadas de huelga los próximos días 9, 10 y 11 de febrero, tras la primera reunión celebrada con el Ministerio de Transportes en busca de un acuerdo que evite las movilizaciones. Así lo han indicado los sindicatos a los medios tras la reunión que han mantenido con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, tras la que han acordado emplazarse a próximas reuniones.
Puente se reúne con los sindicatos
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, capitanea la primera reunión con los sindicatos mayoritarios del sector ferroviario -CCOO, UGT y Semaf- para buscar un acuerdo que permita evitar las tres jornadas de huelga convocadas para los próximos días 9, 10 y 11 de febrero. Además de Puente, por parte del ministerio asisten el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, de forma telemática; los presidentes de Adif y Renfe, Pedro Marco y Álvaro Fernández Heredia, respectivamente; el director de Recursos Humanos de Renfe, Lucas Calzado, y la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocio Báguena.
Atención a los familiares
La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una oficina de atención a las víctimas y a los familiares de las personas fallecidas en los accidentes ferroviarios registrados en Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona) para ofrecer información, acompañamiento y apoyo en los trámites administrativos relacionados con las ayudas estatales. Este nuevo recurso centraliza la asistencia vinculada a las prestaciones de la Administración General del Estado y pretende facilitar las gestiones a los afectados residentes en la región, evitando desplazamientos innecesarios, ha informado la Delegación este miércoles en un comunicado.
Las denuncias de CSIF
El sindicato CSIF ha denunciado que el personal que gestiona las llamadas telefónicas en el 061 tuvo que afrontar la atención de emergencia tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) con "papel y lápiz" por el bloqueo del sistema. En un comunicado, el sindicato ha relatado que el pasado 18 de enero el personal de Centro Coordinador de Emergencias Sanitarias 061 de Córdoba "tuvo que gestionar las llamadas con papel y lápiz, con teléfonos particulares de los gestores y sin contacto con el centro coordinador 112 debido al bloqueo, una vez más, del sistema que se utiliza".
