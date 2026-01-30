Muere un operario y otros dos resultan heridos graves tras ser atropellados por una grúa en la A-8 a su paso por Guitiriz

Muere un operario y otros dos resultan heridos de gravedad tras ser atropellados por una grúa en el kilómetro 587 de la A-8 sentido Asturias, a la altura de Guitiriz. Los atropellados se encontraban haciendo trabajos de mantenimiento en la vía cuando la grúa colisionó con el vehículo de mantenimiento parado en la vía, lo que derivó en el atropello.

Además de los operarios, el conductor de la grúa también necesitó asistencia sanitaria aunque sus heridas fueron de menos consideración.

Otro particular que circulaba por la vía y el propio conductor de la grúa llamaron a Emergencias sobre las 14.00 horas de hoy, informando sobre lo sucedido. En la llamada indicaba que tres personas habían sido atropelladas y estaban graves.

En ese momento, los gestores del 112 pusieron los hechos en conocimiento del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que derivaron varias ambulancias al punto. También fueron informados los agentes de Tráfico, Bomberos de Vilalba, personal de mantenimiento de la vía y los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad.

Carril cortado

El accidente, asimismo, ha afectado al tráfico, ya que este ha quedado cortado en el carril de la A-8 sentido Asturias, de forma que se circula con lentitud por el otro.

Asimismo, se informó del suceso al personal del Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias (GIPCE) por si fuese necesaria su intervención. Finalmente, los profesionales sanitarios confirmaron al 112 Galicia el traslado de tres personas al centro hospitalario más cercano.