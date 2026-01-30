FUE REDUCIDO POR UN TRABAJADOR
Detenido un hombre por amenazar con un cuchillo a varias personas en la plaza del Toural, en Santiago
Un trabajador del servicio de reparto que se encontraba en la zona consiguió reducir al individuo armado
La Policía detuvo a media mañana de este viernes a un varón en la plaza del Toural, en Santiago de Compostela, tras protagonizar un grave altercado en el que presuntamente amenazó con un arma blanca a varias personas que se encontraban en la zona. Según confirmaron fuentes policiales, los hechos se produjeron en este céntrico enclave de la ciudad, un lugar conocido por la presencia habitual de personas con problemas de drogodependencia y donde ya se han registrado en otras ocasiones conflictos y enfrentamientos.
En esta ocasión, varios testigos relataron que se inició una discusión entre varias personas y que uno de los implicados sacó un cuchillo, con el que comenzó a amenazar a quienes se encontraban en el entorno. Algunas personas intentaron mediar para calmar la situación, pero también fueron increpadas por el individuo armado. El hombre permaneció durante un tiempo con el arma en la mano, recorriendo la plaza y profiriendo amenazas, lo que generó una notable alarma entre los viandantes. La situación derivó en una reyerta, lo que motivó la intervención de los agentes.
Antes de la llegada policial, un trabajador del servicio de reparto que se encontraba en la zona consiguió reducir al individuo armado y mantenerlo controlado durante varios minutos, evitando que continuara amenazando a otras personas.
"Esto se está volviendo cada vez más peligroso; antes salían con palos, pero ahora ya aparecen cuchillos. Es un riesgo para cualquier persona que pasa por el Toural y también para los empleados del supermercado", opina un comerciante de la zona.
No constan heridos
La detención fue ejecutada finalmente por efectivos de la Policía Local de Santiago, que acudieron tras recibir varios avisos, y en el operativo también participaron patrullas del Cuerpo Nacional de Policía. Los agentes procedieron al arresto del sospechoso e intervinieron el arma blanca. No consta que se hayan producido heridos de gravedad, aunque el suceso provocó momentos de gran tensión entre los presentes.
El detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde se instruyen diligencias por un presunto delito de amenazas y alteración del orden público. La investigación continúa abierta para esclarecer por completo lo ocurrido.
