Detenida una mujer de 55 años por matar a su pareja en Bilbao

La arrestada ha confesado a los ertzainas que ella había matado a su pareja, un hombre de 67 años

Detenida una mujer por matar a su pareja en Bilbao.

EFE

Bilbao

La Ertzaintza ha detenido esta mañana a una mujer de 55 años acusada de haber matado a su pareja, un hombre de 67 años de edad, en su domicilio del barrio bilbaíno de Uribarri, según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad.

Agentes de la Policía vasca se han desplazado hasta el domicilio de la pareja tras recibir un aviso de un presunto homicidio, y han encontrado en el interior de la vivienda el cuerpo del hombre con claros síntomas de haber sufrido una muerte violenta.

La mujer, que también se encontraba en el domicilio, ha confesado a los ertzainas que ella había matado a su pareja, por lo que ha sido detenida como autora del homicidio.

La Ertzaintza ha abierto una investigación para determinar las circunstancias en las que se ha producido el crimen.

