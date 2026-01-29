Detenido en Cangas con 11 gramos de cocaína

La Guardia Civil ha detenido este jueves a un hombre de 45 años, vecino de Cangas, como presunto autor de un delito contra la salud pública. El detenido, con antecedentes policiales por hechos similares, llevaba 11,1 gramos de cocaína ocultos entre su ropa.

Según relata el cuerpo policial, cuando los agentes interceptaron al individuo, este presentaba evidentes síntomas de nerviosismo y desprendía un fuerte olor a marihuana. Ante la sospecha, los agentes procedieron a registrarlo.

Durante el registro, se localizaron ocultos entre sus prendas de vestir un monedero que contenía 11 bolsitas plásticas con cocaína, con un peso total de 11,1 gramos, así como 9 trozos de una sustancia de color marrón, supuestamente hachís, con un peso de 34,3 gramos.

Asimismo, entre sus pertenencias se halló la cantidad de 650 euros en efectivo, que será puesta a disposición de la Autoridad Judicial junto con las sustancias intervenidas, las diligencias y el detenido.

Detenido en A Guarda por seis robos con violencia

Este mismo jueves, la Benemérita también ha detenido a otro varón de 37 años, vecino de A Guarda, como presunto autor de seis delitos de robo con fuerza en las cosas, cometidos en distintos inmuebles de la localidad.

Entre los hechos que se le imputan se encuentra un robo con fuerza en una vivienda habitada, encontrándose los moradores en su interior en el momento de los hechos, así como robos en una floristería, el Club de la Tercera Edad, una cafetería y un establecimiento comercial. Asimismo, se le atribuye un delito de robo con fuerza en grado de tentativa en una ferretería, también en A Guarda.

Durante la investigación han sido recuperados diversos objetos relacionados con los hechos delictivos y lo recuperado se ha devuelto a los distintos propietarios.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones relacionadas con estos robos. El detenido ha sido puesto a disposición judicial junto con las diligencias instruidas, que decretó su libertad con cargos.