La mejora de las condiciones del mar permiten destinar este martes más medios a la búsqueda del bañista en Lanzarote

La costa sur de Lanzarote vuelve a ser escenario este martes, 27 de enero, de un amplio despliegue de medios de emergencias tras la desaparición el pasado domingo de un joven bañista de nacionalidad estadounidense en la zona de Los Charcones, un enclave de piscinas naturales situado en la costa del municipio de Yaiza. El dispositivo de búsqueda concluyó en la jornada del lunes sin resultados positivos, después de reanudarse a primera hora de la mañana tras la suspensión nocturna del domingo.

El suceso tuvo lugar en la tarde del domingo, en un contexto marcado por condiciones marítimas adversas, con fuerte oleaje y avisos por fenómenos costeros que afectaron a buena parte del archipiélago canario durante el fin de semana.

Al igual que ayer, el dron de la Policía Local de Yaiza, ha iniciado alrededor de las siete de la mañana la búsqueda del turista en este tercer día de rastreos. Además, Protección Civil de La Oliva está en el operativo de búsqueda en la zona norte de Fuerteventura, por tierra y en el mar con motos acuáticas, y efectivos de Protección Civil de Yaiza, investigan en los alrededores de Los Charcones. Bomberos del Consorcio y un helicóptero del GES del Gobierno de Canarias también trabajan en la zona.

Incorporación de buzos especializados prevista para este martes

La previsión meteorológica favorable para este martes permitirá reforzar el operativo con medios subacuáticos. Según confirmó el gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias, Enrique Espinosa, dos equipos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, especializados en búsquedas bajo el agua, ya se han incorporado al dispositivo, al que la Guardamar Polimnia de Salvamento Marítimo, que ya está en la zona.

Espinosa señaló que el martes será el día con mejores condiciones en el mar, antes de que regrese un nuevo episodio de inestabilidad el miércoles. De hecho, apuntó que, según los indicios facilitados por Salvamento Marítimo, existe la posibilidad de que el joven pueda encontrarse en la costa donde desapareció, lo que mantiene abiertas todas las líneas de búsqueda.

Regreso de los avisos por fenómenos costeros en Canarias

Aunque este lunes transcurrió sin avisos activos en el ámbito marítimo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado el regreso del aviso amarillo por fenómenos costeros a partir del miércoles 28 de enero. Este afectará a Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro, así como al norte de Gran Canaria y Tenerife.

Por su parte, la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias actualizó ayer la situación rebajando la alerta a prealerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago desde las 15:00 horas del lunes, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

La predicción es de viento de componente oeste; variable de fuerza 2 a 4. Mar de fondo del noroeste, con olas de 2 a 3 metros de altura, tendiendo a disminuir a 2-2,5 metros en la noche del lunes. Coeficiente de mareas medio (53) para el lunes, y bajo (49) para el martes 27 de enero.

Reanudación del operativo desde primera hora del lunes

La búsqueda se reinició sobre las 6:40 horas del lunes, con la participación inicial de la Policía Local de Yaiza, que desplegó un dron equipado con cámara térmica para rastrear la franja costera en las primeras horas de luz. A lo largo del día se fueron incorporando progresivamente distintos recursos por tierra, mar y aire, en un operativo en el que participaron varias administraciones y entidades de emergencia.

Las labores se centraron especialmente en el tramo costero comprendido entre Los Charcones y Punta Pechiguera, siguiendo la posible trayectoria marcada por las corrientes marinas, según indicaron fuentes del Consorcio. De forma paralela, los equipos continuaron realizando batidas en el punto donde se produjo el incidente.

Medios desplegados por mar, tierra y aire

Durante la jornada del lunes participaron drones de los bomberos, motos de agua, una embarcación de Salvamento Marítimo y efectivos terrestres de bomberos, Guardia Civil y Protección Civil de Yaiza.

Además, el dispositivo contó con el apoyo del helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo, medios aéreos del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias y la Guardia Civil y una patrullera de la Guardia Civil, reforzando la vigilancia desde distintos frentes.

Cuatro jóvenes sorprendidos por el oleaje

El accidente se produjo alrededor de las 15:00 horas del domingo, cuando cuatro jóvenes, con edades comprendidas entre 19 y 21 años, se encontraban en el enclave natural de Los Charcones y fueron sorprendidos por el fuerte oleaje. Todos ellos son estudiantes estadounidenses que cursan estudios en Madrid y se encontraban de vacaciones en Lanzarote, donde habían alquilado una vivienda vacacional en Arrecife.

Según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, tres de los cuatro jóvenes pudieron ser rescatados con vida gracias a la rápida intervención de los servicios de emergencia.

Detalles de los rescates y atención sanitaria

Dos de los jóvenes, ambos de 19 años, cayeron a una zona rocosa y fueron evacuados mediante motos acuáticas por efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote. Presentaban policontusiones leves y no fue necesario su traslado a un centro hospitalario.

El tercer joven, de 21 años, fue arrastrado mar adentro y localizado a unos 800 metros de la orilla. Finalmente fue rescatado por el helicóptero del GES y atendido inicialmente en el lugar antes de ser trasladado en una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa.

El afectado presentaba síntomas de ahogamiento e hipotermia moderada, según confirmaron fuentes del CECOES.

Acceso restringido a Los Charcones por seguridad

Desde el Consorcio de Seguridad y Emergencias se ha recordado que el camino de tierra que da acceso a Los Charcones permanecía cerrado durante el fin de semana debido al mal estado del mar. A pesar de esta restricción, los jóvenes accedieron al enclave saltándose la prohibición existente, una circunstancia que vuelve a poner el foco sobre la importancia de respetar los cierres y avisos de seguridad en zonas costeras expuestas.

Los Charcones es un espacio de gran atractivo natural, pero también especialmente peligroso en condiciones de mala mar, por lo que las autoridades insisten en extremar la precaución y atender siempre a las recomendaciones oficiales.