Desmantelada una banda itinerante que robaba cobre

La Guardia Civil desarticuló una banda especializada en la sustracción de cable de cobre que cometió hechos delictivos en localidades de Lugo. Según informa el Instituto Armado en un comunicado, la operación Paradanova constató que los autores aprovechaban el cambio de cable de cobre a fibra óptica realizado por las compañías de telecomunicaciones, cuando el cableado antiguo en desuso una vez sustraído no causaba incidencias en la red al encontrarse inutilizado, y centraban su actividad en zonas rurales de difícil acceso.

La banda itinerante, que tenía base de operaciones en Girona, fue desarticulada, y se les imputó a sus seis integrantes, con edades comprendidas entre los 21 y 51 años de edad, los delitos de pertenencia a grupo criminal y delito continuado de hurto de cableado de cobre de telefonía.

En la fase final de la investigación, los agentes determinaron la participación de dicho grupo en hechos delictivos cometidos en las localidades de Fonsagrada, Pastoriza, Santa Eulalia de Oscos y Cangas de Narcea. En las citadas localidades supuestamente sustrajeron en total unos 24.000 kilogramos de cableado, valorados por las empresas propietarias en unos 115.000 euros.

Los agentes recuperaron unos 6.500 kilogramos de cobre que entregaron a las empresas perjudicadas para su tratamiento y destino oportuno.