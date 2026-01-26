Homenaje al menor asesinado en Valencia: "A las tres Álex estaba jugando un partido y a las horas nos enteramos de la tragedia"

Hay silencios que expresan más dolor que cualquier palabra. Solo las lágrimas de los presentes han interrumpido el emotivo minuto de silencio que se ha realizado esta tarde en el estado Antoni Puchades de Sueca (Valencia) en homenaje a Àlex, el menor de 13 años fallecido el sábado de forma violenta. Y, tras recuerdo durante el segundo día de duelo en Sueca, un fuerte aplauso por parte de todos los asistentes que, seguramente, ha llegado al cielo como recuerdo al menor. La otra familia del pequeño Àlex, es decir, los cerca de 400 alumnos del CF Promeses de Sueca y sus familias no han querido faltar a este emotivo homenaje realizado al pequeño. El menor jugaba como defensa y centrocampista en este club, al que tanto amor le tenía.

Pegatinas con el nombre de Àlex y su número de camiseta repartidas entre todos los asistentes, globos blancos lanzados por sus compañeros de equipo al cielo, una gran pancarta y la camiseta con la que el menor jugaba los partidos llenaron el césped junto a todos los jugadores y entrenadores, que iban vestidos con la equipación del club para recordar al menor. Desde los más pequeños hasta los más mayores han acompañado a la familia del futbolista en estos momentos tan duros.También han estado presentes miembros de la corporación municipal, presididos por el alcalde Julián Sáez, y familiares de Àlex, que han sido recibidos entre abrazos y aplausos para demostrarles no solo el cariño del club, sino el de toda la ciudad de Sueca, que sigue consternada tras el suceso.

Aunque muchos de los presentes no conocían al niño, compartían su dolor como si fuera propio. Los compañeros de Àlex se mostraban visiblemente afectados, como también sus padres. "No tenemos ánimos. Estamos en shock. Estamos muy afectados", comentaba una de las madres con el rostro lleno de lágrimas. Los jugadores del equipo también han querido firmar, tras el minuto de silencio, un balón de fútbol para recordar todos los momentos vividos con él.

En ese mismo campo, el menor había disputado un partido ese mismo sábado, apenas horas antes de la tragedia. El bullicio de hace dos días daba hoy daba paso al dolor y a la consternación. Hoy los pequeños no entrenaban en el césped, sino que se concentraban para recordar un hecho que no debería haber ocurrido. “A las tres Álex estaba jugando un partido y a las horas nos enteramos de la tragedia. No podemos entender cómo ha pasado algo así", señaba Dimitri, un aficionado del club. La palabra "shock" ha sido la más repetida durante toda la tarde. "Vemos crecer a los niños. Somos una familia, por lo que ha sido una noticia muy dura y muy fuerte", añadía Dimitri.

Más homenajes

Este minuto de silencio solo es el primero de los múltiples homenajes que sus compañeros de equipo quieren realizar para mantener viva la memoria de Àlex. Los pequeños planean lucir crespones negros, diseñar una pancarta con un mensaje para el compañero fallecido e, incluso, solicitar la camiseta del menor para que luzca en el campo si la familia da su conformidad.

La directiva del club ha acompañado a la familia en todo momento. Algunos miembros acudieron horas después del trágico suceso a la casa del menor para estar con ellos. "Nos han pedido respeto por Àlex, la familia no quiere hablar porque están destrozados", señalan desde la entidad deportiva. La familia, como el resto de la localidad, "no le encuentran lógica a lo ocurrido".

El club ha activado el protocolo de acompañamiento psicológico, tanto para los jugadores como para el resto de la directiva. "La psicóloga se reunirá con los compañeros del equipo para abordar la situación. También hablará con los entrenadores y el club porque esto nos viene muy grande", explican.

El CF Promeses, además, suspendió todos los partidos locales de la jornada del domingo como muestra de apoyo y respeto.

Su colegio Nuestra Señora de Fátima también ha queridos rendir su pequeño homenaje. El alumnado ha depositado durante todo el día velas, flores y mensajes en un espacio de despedida habilitado a las puertas del centro.