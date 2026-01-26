Detenida la madre del joven de 29 años muerto en su casa de Cáceres

La Policía Local de Cáceres encontró en la mañana de este lunes el cuerpo sin vida de un joven de 29 años al que todos conocían como Edu en su vivienda de la avenida de París. Respecto a las causas de la muerte, se está a la espera del resultado de la autopsia, aunque las investigaciones policiales aprecian en un primer momento signos de violencia que habrían conducido a la detención de la madre, que ha sido detenida. El protocolo judicial se activó a primera hora (entre las siete y las ocho) para proceder al levantamiento del cadáver.

Los agentes de la local acudieron al domicilio después de recibir una llamada de aviso a primera hora del día. Fuentes de la local dijeron que habría sido la madre del chaval la que habría realizado esa llamada, aunque oficialmente nada ha trascendido de este detalle. Fuentes de la investigación sí han confirmado que en primera instancia la mujer fue trasladada al Hospital San Pedro de Alcántara para, en torno a las dos de la tarde, ser conducida a la Comisaría Provincial, donde prestó declaración. Pasará a disposición judicial de forma inminente.

Es la Policía Nacional quien ha asumido la investigación para esclarecer las causas exactas de lo ocurrido, concretamente el servicio de policía científica y judicial. Fuentes cercanas al joven apuntan que vivía en un segundo piso del número 21 de la avenida, alrededor del restaurante La Fabiola, la multienda y la tintorería. Su padre falleció hace un tiempo. Muy querido en el barrio, donde se encuentra el Centro Comercial Ruta de la Plata, el finado cursó estudios en el Colegio Licenciados Reunidos y era frecuente verle pasear por el barrio con sus cascos escuchando música. Las mismas fuente precisaron que residía con su madre. "Ella vívía con él y ha tenido que recibir esta mañana atención médica. Solíamos escuchar gritos y discusiones entre ambos", han apuntado vecinos del bloque a este periódico.

La vivienda estuvo acordonada a primera hora aunque luego se retiró el precinto. Mientras tanto, se llevan a cabo las diligencias correspondientes y se espera que la autopsia aporte datos clave sobre las circunstancias del fallecimiento. El caso lo tramitaría el Juzgado de Instrucción número 2 de Cáceres, cuya jueza titular es Dolores Guerra.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, también contestó a preguntas de los medios este lunes, perose limitó a confirmar que "se recibió una llamada, acudió la policía inmediatamente y han encontrado un varón muerto y una mujer que ha necesitado asistencia sanitaria". Quintana insistió en que la investigación de los agentes determinará exactamente lo sucedido.

La avenida de París está absolutamente consternada por el triste suceso: "Desde primera hora de la mañana, cuando hemos visto patrullas por aquí, temiámos que era el chaval quien habría sufrido algún problema, pero no esperábamos que habría fallecido", indicaron a este diario. Personas consultadas destacaron que el joven estaba muy apegado al barrio, a cuyos establecmientos solía acudir con frecuencia. Amigos del joven recordaron la época de la pandemia: "Él tenía permiso para salir durante el confinamiento. Era muy buen niño".

El fallecido tenía una rutina muy marcada, le gustaba mucho salir a pasear y lo hacía todas las mañanas, salía desde el barrio y llegaba hasta la plaza Mayor y la parte antigua, según apuntan hosteleros de la zona. "Era agradable, amable, saludaba a todo el mundo, se paraba a hablar con la gente. Era entrañable y tenía un halo de bondad".

Al joven también le gustaba acudir todos los días a la biblioteca porque leer era una de sus pasiones. "Cuando nos veía a los vecinos siempre le encantaba contarnos cuál era el libro que había cogido ese día, era muy alegre", cuentan residentes de la zona que tenían vinculación con la familia. "Le conocemos desde que era un niño, le hemos visto crecer y esta tragedia nos ha sorprendido mucho", subrayaron las mismas fuentes.

El padre del joven se llamaba Eduardo, era natural de Sierra de Fuentes y trabajó como visitador médico. Al contraer matrimonio con su mujer, de nacionalidad cubana, tuvieron al único hijo de la pareja. En el tiempo previo a su fallecimiento el padre estuvo en la residencia Jardín de Cánovas, de la avenida de España (las antiguas Hermanitas de los Pobres). En la localidad sierrafuenteña guardan un escaso recuerdo de la familia porque llevaban varias décadas residiendo en la capital provincial. Su alcalde, Sergio Domínguez, incidió en que "hace muchísimo tiempo que no sabíamos nada de ellos, aunque sí les conocíamos en el pueblo". "Era buena persona, le llegó a tocar la lotería hasta en dos ocasiones", indican otros vecinos.