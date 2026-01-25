En Subirats
Detenido en Barcelona un conductor de 19 años que dio positivo en alcohol y drogas y causó la muerte de un ciclista
El ciclista ha fallecido este domingo en un choque con un vehículo, ocurrido alrededor de las 7:45 horas
EFE
Los Mossos d'Esquadra han detenido este domingo a un conductor de 19 años, que ha dado positivo en el test de alcoholemia y de drogas, por el accidente que ha provocado la muerte de un ciclista en Subirats (Barcelona).
El ciclista ha fallecido este domingo en un choque con un vehículo, ocurrido alrededor de las 7:45 horas en el municipio barcelonés de Subirats, ha informado el Servei Català de Trànsit.
El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 4,8 de la carretera C-243a a la altura de Subirats, en la comarca del Alt Penedès.
Los agentes de tráfico de los Mossos han realizado el test de alcoholemia y drogas al conductor, que han dado positivo, por lo que ha quedado detenido como presunto autor de este siniestro mortal.
Hasta el lugar del accidente se han desplazado cuatro patrullas de los Mossos, tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y diversas unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
Con la muerte de este ciclista ya son tres las personas que han perdido la vida en accidente de tráfico en las carreteras catalanas desde que comenzó el año 2026.
- DIRECTO | Tráfico levanta las restricciones a los camiones en la A-52 y la A-6 tras una jornada con más de 400 incidencias en Galicia
- Ingrid se despide y da paso a un nuevo frente que dejará lluvias toda la semana
- Atasco kilométrico en la AP-9 tras el enésimo accidente en el túnel de A Madroa
- Transportes cerrará desde mañana el túnel de Candeán hacia Portugal por obras en la AP-9
- Herido al intentar cortar una bombona de butano con una radial en Marín
- El paso del temporal Ingrid por la comarca de O Morrazo
- Cuatro detenidos en Mallorca por apuñalar a un joven de Cangas, que perdió la visión de un ojo
- Unas compras pasadas por agua: la borrasca Ingrid semivacía parte de los supermercados de Vigo