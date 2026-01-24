Un hombre dispara en la calle y se atrinchera en un céntrico edificio de A Coruña

Un hombre efectuó varios disparos en la calle Vila de Cee, en el barrio del Agra do Orzán de A Coruña, y posteriormente se atrincheró en la vivienda en la que reside en ese lugar.

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía se encuentran en el lugar y cuentan con un negociador que intenta que el hombre deponga su actitud y se rinda. Algunas fuentes apuntan a que el hombre mantiene un conflicto con una persona que vive en la misma calle.

Despliegue policial al atrincherarse un hombre armado en una vivienda del Agra do Orzán. / LOC

EN AMPLIACIÓN.