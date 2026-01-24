Un hombre dispara en la calle y se atrinchera en un céntrico edificio de A Coruña
La Policía Nacional interviene con un negociador para intentar que se rinda
José Manuel Gutiérrez
A Coruña
Un hombre efectuó varios disparos en la calle Vila de Cee, en el barrio del Agra do Orzán de A Coruña, y posteriormente se atrincheró en la vivienda en la que reside en ese lugar.
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía se encuentran en el lugar y cuentan con un negociador que intenta que el hombre deponga su actitud y se rinda. Algunas fuentes apuntan a que el hombre mantiene un conflicto con una persona que vive en la misma calle.
EN AMPLIACIÓN.
- Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
- Transportes cerrará desde mañana el túnel de Candeán hacia Portugal por obras en la AP-9
- DIRECTO | Ingrid sacude Galicia con rayos, nieve y fuertes rachas de viento
- Atasco kilométrico en la AP-9 tras el enésimo accidente en el túnel de A Madroa
- Las incidencias de la borrasca Ingrid en Galicia
- Estrechan la vigilancia en la excolegiata de Cangas tras descubrir a tres mujeres ocultas en la pila bautismal
- Los ingresos no voluntarios en residencias en Galicia aumentan un 8,5% en un año y alcanzan 6.789
- Noche de turbulencias en Vigo: el intenso viento cancela diez vuelos y desvía aviones a Asturias y Madrid