Un hombre dispara en la calle y se atrinchera en un céntrico edificio de A Coruña

La Policía Nacional interviene con un negociador para intentar que se rinda

Un vehículo de la Policía Local corta el tráfico en el acceso a Vila de Cee desde la ronda de Nelle.

Un vehículo de la Policía Local corta el tráfico en el acceso a Vila de Cee desde la ronda de Nelle. / LOC

José Manuel Gutiérrez

A Coruña

Un hombre efectuó varios disparos en la calle Vila de Cee, en el barrio del Agra do Orzán de A Coruña, y posteriormente se atrincheró en la vivienda en la que reside en ese lugar.

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía se encuentran en el lugar y cuentan con un negociador que intenta que el hombre deponga su actitud y se rinda. Algunas fuentes apuntan a que el hombre mantiene un conflicto con una persona que vive en la misma calle.

Despliegue policial al atrincherarse un hombre armado en una vivienda del Agra do Orzán.

Despliegue policial al atrincherarse un hombre armado en una vivienda del Agra do Orzán. / LOC

EN AMPLIACIÓN.

