Varios heridos en el choque de un tren de pasajeros contra una grúa en Cartagena

El choque de un tren de pasajeros contra una grúa en Alumbres, Cartagena, ha dejado diversos heridos leves y un amplio dispositivo de emergencias.

El accidente ha ocurrido a mediodía a la altura de la zona conocida como 'los partidarios' en la diputación cartagenera al chocar un tren de FEVE contra una grúa, sin que de momento se hayan concretado las causas de la colisión.