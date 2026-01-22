Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Consumo gasolinaDIRECTO Accidente tren AdamuzIngresos involuntariosPrivada ModernaPuerto de VigoCelta
instagramlinkedin

Otro accidente ferroviario

Varios heridos en el choque de un tren de pasajeros contra una grúa en Cartagena

Un tren de la línea FEVE (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha) recorre unas vías en Cartagena, en una imagen de archivo.

Un tren de la línea FEVE (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha) recorre unas vías en Cartagena, en una imagen de archivo. / Iván Urquízar

Alba Marqués

Murcia

El choque de un tren de pasajeros contra una grúa en Alumbres, Cartagena, ha dejado diversos heridos leves y un amplio dispositivo de emergencias.

El accidente ha ocurrido a mediodía a la altura de la zona conocida como 'los partidarios' en la diputación cartagenera al chocar un tren de FEVE contra una grúa, sin que de momento se hayan concretado las causas de la colisión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents