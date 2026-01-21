Detenida una universitaria en Sevilla por matar a la anciana que cuidaba en un incendio provocado

La Policía Nacional detuvo la pasada semana en Sevilla a una joven tras incendiar supuestamente la vivienda en la que murió una anciana, según ha informado este miércoles el Cuerpo. Tanto la presunta culpable como la víctima eran usuarias del programa Convivamos, una iniciativa de la Universidad de Sevilla (US) en la que los estudiantes comparten casa con personas mayores. Tras la investigación policial, esta universitaria está en prisión provisional "como presunta autora de un delito de homicidio y otro de incendio".

"Me gustaría hablarles de una incidencia que ha ocurrido respecto a Convivamos, un programa de acogida en el que personas mayores conviven con estudiantes de la Universidad de Sevilla", ha afirmado este miércoles la rectora de la US, Carmen Vargas, durante el Consejo de Gobierno. "Se ha producido un incidente la pasada semana en el que aparantemente una estudiante de la universidad ha provocado un incendio en la vivienda donde residía con una persona mayor, que ha fallecido".

"La estudiante ha sido detenida, y ahora mismo estamos a expensas de que las autoridades nos indiquen", ha señalado Vargas durante su intervención. "Me siento horrorizada por esta cuestión. Aunque quiero decir que este programa lleva muchísimos años trabajando sin ningún tipo de incidentes. Es una absoluta desgracia que podría haber ocurrido en cualquier otro programa de la universidad".

"El programa es un servicio de ayuda mutua, que consiste básicamente en obtener, por parte del estudiante, alojamiento gratuito en el domicilio de las personas mayores, personas con diversidad funcional o familias monoparentales, a cambio de compañía, ayudas en pequeñas tareas de la casa, ir a la compra, etcétera", destacan desde la Universidad de Sevilla en un comunciado. "Viene desarrollándose con éxito en la Universidad de Sevilla desde el 1992, promoviendo las relaciones intergeneracionales en el marco de la convivencia, la ayuda mutua y la solidaridad".

Un incendio provocado en la vivienda

El incendio afectó únicamente a la vivienda donde se originó, "gracias a la rápida intervención de los servicios de los Bomberos, que impidieron su propagación a otros domicilios colindantes", han subrayado desde la Policía. "La propietaria del inmueble resultó gravemente herida por quemaduras e inhalación de humo, llegando a entrar en parada cardiorrespiratoria, de la que fue rescatada tras las maniobras de reanimación practicadas por los servicios de emergencia. Posteriormente, falleció a consecuencia de las lesiones sufridas".

"Por las circunstancias observadas se pudo determinar que el incendio había sido provocado de manera intencionada por intervención humana, iniciándose la correspondiente investigación policial", han detallado desde el Cuerpo. "Las pesquisas se centraron en la otra moradora de la vivienda, la joven universitaria que residía temporalmente en el domicilio como cuidadora de la víctima y que logró salir del inmueble cuando se inició el fuego".

Como resultado de la investigación, "se determinó la presunta participación de esta persona en los hechos, procediéndose a su detención como presunta autora de un delito de homicidio y otro de incendio". "La detenida fue puesta a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión".