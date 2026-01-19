Tragedia ferroviaria
El maquinista del Alvia, entre los diez fallecidos del grave accidente ferroviario en Córdoba
En el momento del accidente viajaban aproximadamente 300 personas en el tren de Iryo. El descarrilamiento afectó a los coches del 6 al 8
EFE
El maquinista del tren Alvia contra el que ha chocado el convoy de Iryo que descarriló esta tarde en Adamuz (Córdoba) es uno de los muertos en el accidente, han confirmado a EFE fuentes de Renfe.
El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, se está desplazando en este momento a la zona del accidente.
Al menos 21 personas han muerto y decenas han resultado heridas graves al descarrilar un tren de alta velocidad con más de 300 pasajeros y chocar contra otro que circulaba por la vía contigua en dirección contraria a la altura de Adamuz, en Córdoba.
Un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga a las 18.40 horas con destino a Puerta de Atocha con 317 personas, descarriló sus tres últimos vagones a las 19.39 horas e invadió la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también ha descarrilado.
- El despido de una trabajadora con la que se casó dos meses después termina en sanción por fraude
- Suspenden cinco años a un médico por acceder a los datos de una paciente para pedirle una cita en Vigo
- Asistentes al concierto de Pablo López en Vigo presentan una reclamación: «Hubo quien tuvo que estar de pie solo para verle la cabeza»
- Una piscina natural hacia la ría de Vigo coronará la regeneración de la playa de A Punta en Teis
- Un accidente entre un camión de mercancías peligrosas y un turismo deja dos heridos y dificulta la circulación en la AP-9
- Fontaneros y electricistas de Vigo, incapaces de asumir nuevos encargos
- Planas rompe su silencio sobre los problemas del reglamento de control de pesca y promete aplicar medidas provisionales
- El marinero marroquí muerto en Gran Sol vivía en Cangas desde hacía 11 años