Sucesos
Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: "Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios"
"El tren iba con mucha velocidad, se salió del riel y se fue de lado por el lateral y nunca frenó", relatan los pasajeros
Fabiola Mouzo
"Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios". Yuri Montoya cogió el tren de Málaga a Madrid la tarde de este domingo sin imaginar su destino. "A mí no me pasó nada, solo me corté con los vidrios", dice tras salir de su evaluación en el hospital Reina Sofía de Córdoba, a donde están siendo trasladados muchos de los heridos por el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz este domingo.
Yuri, de 36 años, viajaba en el coche siete de ese tren de Iryo que descarriló por motivos que ahora se desconocen. "El tren iba con mucha velocidad, se salió del riel y se fue de lado por el lateral y nunca frenó. Lo frenó el impacto", rememora y explica que "me salí por una puerta que abrieron con patadas". Yuri salió ilesa, como si esa plegaria al cielo hubiese hecho efecto, solo tiene pequeñas heridas en la cara y sangre en su ropa.
Su compañera de ambulancia, Marta, "se abrió la cabeza, estaba temblando y venía muy mal", cuenta. "Me decía no me quiero morir", porque mañana Marta iba a presentar una oposición a funcionaria de Hacienda. "La Guardia Civil la ayudó y yo la acompañé". Montoya, natural de Colombia y que vive en Madrid con su familia, asegura que "hay muchos heridos de mucha gravedad".
Al Reina Sofía entran y salen ambulancias con heridos. Noelia viajaba de Málaga a Madrid y es otra de las personas trasladadas a este centro sanitario por contusiones, aunque está en estado de shock porque "nunca en la vida habría pensado que tendría un accidente como este" y "vi gente que estaba muy mal", expresa.
También hay historias de familiares. Cristóbal Rando ha llegado desde Lepe al hospital Reina Sofía en coche a recoger a su hija y a su mujer, que viajaban en el tren dirección Madrid-Huelva tras estar en la capital para presentarse a las oposiciones a Funcionaria de Prisiones. "No sabemos nada, acabamos de llegar y mi hija, con mucho dolor en un pie, y mi mujer han bajado de esta ambulancia ahora, tenemos que esperar que las valoren", comenta el padre mientras recoge las maletas. Según explica, ellas han podido llamarle para avisarle de lo sucedido.
- El despido de una trabajadora con la que se casó dos meses después termina en sanción por fraude
- Asistentes al concierto de Pablo López en Vigo presentan una reclamación: «Hubo quien tuvo que estar de pie solo para verle la cabeza»
- Una piscina natural hacia la ría de Vigo coronará la regeneración de la playa de A Punta en Teis
- Una mujer se queda encerrada en una discoteca de Vigo y los bomberos tienen que intervenir para liberarla
- Fontaneros y electricistas de Vigo, incapaces de asumir nuevos encargos
- El Concello de Vigo renovará uno de los aparcamientos más utilizados en Balaídos
- Arrancan en febrero las obras para devolver a la vida un centenario edificio de la calle Progreso
- Un accidente entre un camión de mercancías peligrosas y un turismo deja dos heridos y dificulta la circulación en la AP-9