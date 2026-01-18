En Directo
Minuto a minuto
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo: al menos 10 fallecidos confirmados en la tragedia ferroviaria
Un tren Iriyo se ha salido del carril y ha caído en la vía donde circulaba un Alvia que viajaba en sentido contrario | La circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha quedado suspendida hasta nuevo aviso tras el descarrillamiento, ha informado Renfe
El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba) esta tarde ha causado al menos 10 víctimas mortales y decenas de heridos, según fuentes de Guardia Civil y del 112 andaluz.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, el accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
Òscar Puente: "El impacto ha sido terrible"
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado que los últimos vagones del tren Iryo que descarrilaron en Adamuz invadieron la vía contraria por la que en ese momento circulaba un alta velocidad de Renfe y, tras un impacto "terrible", dos vagones de este último tren salieron despedidos, provocando una cifra de víctimas que "no se puede confirmar" aún. "La cifra de víctimas no se puede confirmar en este momento. Lo fundamental ahora es auxiliar a las víctimas", ha afirmado el ministro.
900 101 020 y 900 001 402, los teléfonos para atender a los afectados
Iryo ha habilitado el teléfono 900 001 402 de atención para los familiares y personas afectadas por el descarrilamiento de dos trenes este domingo en Adamuz (Córdoba).El tren de Iryo que ha descarrilado es el 6189, que realizaba el trayecto Málaga-Madrid. "El servicio había partido de Málaga a las 18.40 horas y, en el momento del suceso, viajaban aproximadamente 300 personas", ha explicado la empresa en un comunicado.
Por su parte Adif ha habilitado el teléfono 900 101 020 para atender a los familiares de las víctimas.
Andalucía redistribuye sangre hacia Córdoba y Jaén para atender a los heridos
La Junta de Andalucía ha desplegado un dispositivo sanitario con más de una veintena de equipos de emergencia ante el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz y ya está redistribuyendo sangre hacia Córdoba y Jaén para atender a los heridos, han informado fuentes del Ejecutivo autonómico.
Además, se ha dado preaviso al Hospital de Andújar (Jaén) y al Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla, para que estén activados y con recursos preparados, en "coordinación permanente", por si es necesario derivar pacientes.
Óscar Puente sigue desde el centro de emergencias de Atocha el accidente ferroviario en Córdoba
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha desplazado a la estación madrileña de Atocha para seguir desde el centro de emergencias de Renfe el accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba) donde el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad ha provocado al menos dos muertos.
"Me encuentro en el H24 de Adif desde hace media hora siguiendo la información del grave accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). Iré informando por aquí de las novedades que estén confirmadas", ha escrito el ministro en su cuenta de X en torno a las 21.20 horas de este domingo.
Suspendida la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía hasta nuevo aviso
La circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha quedado suspendida hasta nuevo aviso tras el descarrillamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba), ha informado Renfe.
Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas de los dos trenes descarrilados.
Los servicios comerciales entre Madrid, Toledo, Ciudad Real y Puertollano se prestan con normalidad, ha informado Renfe
Feijóo conversa con Juanma Moreno y manda un mensaje de ánimo a los afectados
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este domingo que ha conversado con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras al accidente de dos trenes de alta velocidad que han descarrilado en Adamuz (Córdoba) y ha trasladado un mensaje de ánimo a los afectados.
"Acabo de hablar con Juanma Moreno para transmitirle nuestra solidaridad tras el accidente de tren en Córdoba", ha afirmado Feijóo.
Sánchez dice que el Gobierno trabaja con otras autoridades en el auxilio de pasajeros
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado este domingo que el Ejecutivo está trabajando con otras autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros de los dos trenes descarrilados en Adamuz (Córdoba).
"El Gobierno está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros", ha afirmado Sánchez a través de X en un mensaje en el que ha asegurado que está "muy pendiente" del accidente.
Activada la fase 1 del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía
La Junta de Andalucía ha activado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en fase 1 tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba), que ha causado al menos cinco muertes, decenas de heridos y un número no precisado de atrapados.
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado en su perfil de X de la activación de este plan, que afecta a Córdoba, cuyo Ayuntamiento ha constituido la Mesa de Emergencia.
