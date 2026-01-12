Mueren dos personas tras una colisión frontal entre un camión y un turismo en la LU-530 de Lugo

Dos personas han perdido la vida esta mañana en un grave accidente de tráfico en el concello de Lugo, tras una colisión frontal entre un camión y un turismo.

Según informa el 112 Galicia, los servicios de emergencia tuvieron constancia del suceso a las 07.10 horas, a través de la llamada del conductor del camión implicado. En la comunicación indicaba que se había producido una colisión frontal entre su vehículo y un turismo en la carretera LU-530, a la altura del kilómetro 4, a su paso por la parroquia de Carballido. En esa misma llamada advertía de la posible presencia de personas atrapadas en el interior del turismo por la violencia del impacto.

Desde la sala de operaciones del 112 Galicia se alertó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Lugo, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a los efectivos de Protección Civil. Además, también fueron informados a los miembros del Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias (GIPCE), del Colegio Oficial de Psicología de Galicia.

A consecuencia del accidente, fallecieron los dos ocupantes del turismo. Por su parte, el conductor del camión no presentó heridas de consideración.