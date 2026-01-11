Un octogenario muere atropellado en la salida de la AP-9 hacia A Coruña

Un hombre nacido en 1943 falleció en torno a las 20.00 horas de este domingo al ser atropellado por un vehículo en el vial que comunica la autopista AP-9 con la avenida de Alfonso Molina en el sentido de entrada hacia A Coruña. El siniestro se produjo a pocos metros de la confluencia con el principal acceso a la ciudad cuando el hombre caminaba por esa calzada, en la que no está permitido la circulación de peatones y a una hora en la que ya no había luz solar.

Al lugar de los hechos acudió una ambulancia del servicio de emergencias 061, así como unidades de la Policía Local y de la Guardia Civil de Tráfico. Los agentes municipales desviaron el tráfico en el vial para hacer posible la intervención del equipo sanitario.