SUCESOS
Una explosión de gas en Carabanchel (Madrid) derriba medio edificio y deja un muerto y tres heridos graves
Las primeras informaciones apuntan también a varios heridos en la deflagración
Héctor González
Un ruido atronador ha desgarrado este viernes por la tarde el aire de Carabanchel (Madrid). Una fuerte explosión de gas en el interior de una vivienda ubicada en el número 32 de la calle Azcoitia ha provocado la muerte de una persona y dejado a otras tres heridas de gravedad, según ha informado Emergencias de Madrid.
Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de Bomberos, sanitarios de Samur-Protección Civil y efectivos de la Policía Municipal y la Policía Nacional. Los tres heridos han sido evacuados a distintos hospitales de Madrid en estado muy grave.
La deflagración ha ocasionado el derrumbe del tejado y de varios tabiques y estancias del inmueble, desatando el pánico entre los vecinos, que se han acercado a la zona mientras los agentes trabajaban para acordonar el perímetro.
- Marcos, el niño de 6 años que acertó a última hora con el primer premio del sorteo del Niño
- La funesta buena suerte de dos vigueses
- ¿La melatonina es perjudicial?
- Personal de Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro hará un paro diario en protesta por el «colapso del servicio»
- Detenido un médico de Vilagarcía por agresión sexual a una menor
- Un hostelero gallego relanza la histórica marca de agua con gas que se sirvió en el «Titanic»
- Sentencias a domicilio en horario nocturno: «Hay gente que se niega a abrir al no creerse que seamos del juzgado»
- Una familia lituana-holandesa compra una casa en Santa María de Oia que convertirá en alojamiento para turistas y peregrinos