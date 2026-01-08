Acuden a un aviso por un hurto y requisan un arma blanca del tamaño de una espada
Ocurrió este miércoles por la mañana en A Coruña cuando agentes del 092 realizaban una intervención por el robo de un teléfono móvil
Sandra Abad
Agentes de la Policía Local de A Coruña que acudieron ayer a una intervención por el aviso de un hurto acabaron encontrando un arma blanca de enormes dimensiones entre la ropa de uno de los sospechosos. Ocurrió este miércoles por la mañana. La policía municipal recibió un aviso por el robo de un móvil, con tres personas implicadas y, entre la ropa de uno de los sospechosos, los agentes encontraron escondida un arma blanca que a juzgar por la imagen publicada en redes sociales por la Asociación Profesional de la Policía Local coruñesa es del tamaño de una espada.
Dos efectivos del 092 de A Coruña resultaron heridos, de carácter leve, en otra intervención de la Policía Local el pasado domingo por la mañana en Matogrande. Según explica la Asociación Profesional de Policía Local coruñesa, acudieron a este barrio tras una llamada que alertaba de que un grupo de personas estaba causando molestias en la mañana del día 4 de enero. Al llegar a la zona, una de las personas se mostró agresiva con los policías desplazados, por lo que procedieron a su detención. Como resultado, dos de los agentes sufrieron heridas al intentar retener a este individuo.
