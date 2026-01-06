Investigación
Detenido en Bilbao por agredir sexualmente a su expareja y amenazarla con un cuchillo
El arrestado, un hombre de 40 años, ha sido trasladado a dependencias policiales para realizar las correspondientes diligencias antes de ser puesto a disposición judicial
EP
La Ertzaintza ha detenido este martes en Bilbao a un hombre acusado de agredir sexualmente y amenazar con un cuchillo a su expareja en el interior del domicilio de esta, al cual habría accedido sorprendiéndola escondido en su portal y metiéndola en casa a la fuerza.
Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, pasadas las nueve de esta mañana, un ciudadano ha requerido la presencia de la Ertzaintza debido a que una mujer habría salido de su domicilio solicitando ayuda.
Al parecer, cuando volvía a su casa, su expareja, que se encontraba escondido en el portal, la ha sorprendido por la espalda agarrándola del pelo y la ha obligado a introducirse dentro del domicilio. Una vez allí, tras amenazarla con un cuchillo, la ha agredido sexualmente y le ha ocasionado diversas lesiones. En un momento dado, la víctima ha conseguido salir de la casa para pedir auxilio.
La víctima ha proporcionado la descripción del agresor a los agentes y lo han encontrado minutos después en una céntrica calle de Bilbao. Tras identificarle, lo han detenido por un delito de agresión sexual en el ámbito de la violencia de género.
El arrestado, un hombre de 40 años, ha sido trasladado a dependencias policiales para realizar las correspondientes diligencias antes de ser puesto a disposición judicial. La víctima, por su parte, ha sido asistida por la Ertzaintza y trasladada al hospital.
- Jorge Susaeta, CEO adjunto de Ebro: «Estamos en conversaciones ya con proveedores para localizar componentes»
- Los Reyes Magos vuelven a las calles de Vigo... dos años después: este es el recorrido
- Peinador deja de ser internacional casi 3 años después tras el adiós de Londres
- La Xunta autoriza por primera vez repoblaciones de pino francés para elevar la producción
- Galicia se prepara para recibir a los Reyes Magos tiritando y en alerta por frío extremo
- Una mujer pide auxilio en la Guardia Civil tras un grave ataque machista
- El restaurante de Vigo que 'The Guardian' te recomienda no perderte: menú del día a 15 euros, platos creativos y vinos de primera
- Un juez de Vigo avala el despido de un miembro del comité por usar horas sindicales para trabajar en un chiringuito o ir a la playa