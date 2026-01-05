Investigan a un conductor ebrio en Ferrol tras darse a la fuga y hacer a su hijo responsable del accidente
El propietario del vehículo acudió a dependencias policiales tras detectarse incongruencias en el relato del joven
E. P.
La Policía Local de Ferrol investiga a un conductor que, tras sufrir una salida de vía en la noche del pasado sábado, abandonó el lugar del accidente e intentó que su hijo se hiciese responsable de lo ocurrido para eludir un control de alcoholemia.
En concreto, los hechos se desencadenaron alrededor de las 21.30 horas en la zona de Mac Mahón, en Batallones, cuando un vehículo se salió de la calzada y derribó un árbol.
Al personarse los agentes de la Policía Local en el punto del siniestro, comprobaron que el coche había sido abandonado por sus ocupantes, por lo que se iniciaron las gestiones pertinentes para localizar al titular.
Poco después, el hijo del propietario del vehículo se presentó en el cuartel de la Policía Local, en el barrio de San Xoán, manifestando ser el conductor en el momento del accidente.
Sin embargo, los agentes detectaron incongruencias en su testimonio, lo que llevó a los efectivos a sospechar que el joven estaba encubriendo al verdadero responsable.
Finalmente, el propietario del automóvil acudió al cuartel policial y reconoció ser él quien manejaba el vehículo durante el siniestro. Los agentes procedieron a realizarle la prueba de alcoholemia, en la que arrojó un resultado positivo.
