Muere un hombre en Lugo tras ser atropellado por un camión
El accidente se produjo a las 17.30 horas frente a una vivienda en el lugar de Labio
E. P.
Un hombre ha fallecido este viernes en Lugo tras ser atropellado por un camión.
Según ha informado el 112, el accidente se produjo a las 17.30 horas frente a una vivienda en el lugar de Labio, en Lugo.
Según relató la persona que llamó al 112 para informar, el vehículo, un camión de doble cisterna, atropelló al hombre y siguió circulando. También apuntaba que pensaba que estaba fallecido.
Poco después, con el equipo de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 ya en el punto, se confirmó el fallecimiento.
Por su parte, los agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil de Tráfico recopilan toda la información sobre el siniestro con el fin de conocer todas las circunstancias del suceso.
- Davila 31/12/2025