Muere un hombre en Lugo tras ser atropellado por un camión

El accidente se produjo a las 17.30 horas frente a una vivienda en el lugar de Labio

Un camión cisterna, en una imagen de recurso. / Envato

E. P.

Un hombre ha fallecido este viernes en Lugo tras ser atropellado por un camión.

Según ha informado el 112, el accidente se produjo a las 17.30 horas frente a una vivienda en el lugar de Labio, en Lugo.

Según relató la persona que llamó al 112 para informar, el vehículo, un camión de doble cisterna, atropelló al hombre y siguió circulando. También apuntaba que pensaba que estaba fallecido.

Poco después, con el equipo de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 ya en el punto, se confirmó el fallecimiento.

Por su parte, los agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil de Tráfico recopilan toda la información sobre el siniestro con el fin de conocer todas las circunstancias del suceso.

