Investigación
Muere un hombre de 53 años intoxicado por monóxido de carbono en una vivienda de Cáceres
Una mujer de 86 años ha tenido que ser trasladada al hospital en un caso ocurrido en un domicilio de la localidad de Ceclavín
Eduardo Villanueva
Un hombre de 53 años ha muerto y una mujer de 86 ha resultado intoxicada por monóxido de carbono en un trágico incidente ocurrido en la localidad cacereña de Ceclavín.
Según ha informado el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, la mujer fue atendida en el lugar por los servicios sanitarios y posteriormente trasladada al Hospital de Coria para recibir evaluación y tratamiento.
Hasta el lugar se desplazaron profesionales del Punto de Atención Continuada (PAC) de Ceclavín, junto con una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES) y efectivos de la Guardia Civil, quienes colaboraron en la atención de los afectados y en la gestión del suceso.
Las autoridades investigan las circunstancias que provocaron la intoxicación.
- Argentina autoriza la entrada en sus aguas a barcos chinos por un fuerte temporal; pesqueros gallegos, a la capa
- Un ingeniero vigués diseña el primer chip capaz de funcionar al filo del cero absoluto de temperatura: -268 ºC
- Coral, la primera bebé de Galicia en 2026, nació en Ourense con las campanadas y Valeria, en Vigo, tras los brindis
- Peleas en zonas de copas y violencia familiar y de género protagonizan el inicio del 2026
- Denuncian la «grave escasez de personal» y el «deterioro evidente de la atención» en una residencia de Vigo
- Davila 31/12/2025
- La asimetría de la medicina en España: la responsabilidad sin autoridad (I)
- Tres de cada diez hogares de Pontevedra basan los ingresos en las pensiones, prestaciones y rentas