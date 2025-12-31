Un accidente de un camión con mercancías peligrosas en As Somozas obliga a activar el plan de emergencias
La Xunta ha puesto en marcha el protocolo para incidencias con estos transportes debido a la posición inestable del vehículo y a una pequeña pérdida de la carga que intentan controlar los equipos de emergencias
E. P.
La Xunta de Galicia ha activado el Plan de Emergencia por la salida de vía de un camión de transporte de mercancía peligrosa en Cal da Ortiga, Seixas, en el municipio coruñés de As Somozas. La posición inestable del vehículo, junto con una pequeña pérdida de la carga que intentan controlar los equipos de emergencias -pequeños bultos-, así como la cercanía de riachuelos y viviendas próximas ha obligado a activar el Plan de Emergencias por accidente de transporte de mercancía peligrosa implicado (Transgal).
Así lo ha comunicado el 112, que recomienda además evitar aproximarse a la zona y seguir las indicaciones de las autoridades. Los medios y recursos que intervienen en la zona están buscando la manera de retirar vehículo y carga en las mejores condiciones de seguridad para el entorno y la ciudadanía.
Entre ellos, los bomberos del Eume, el GES de Ortigueira, la Guardia Civil de Tráfico, técnicos de la Consellería de Medio Ambiente, técnicos de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega) y de la Dirección Xeral de Emerxenxias e Interior.
- Retiran la incapacidad absoluta a un camionero con agorafobia al poder realizar «teletrabajo»
- Denuncian la «grave escasez de personal» y el «deterioro evidente de la atención» en una residencia de Vigo
- Las Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo baten su récord y el Chuvi regresa al 95% de ocupación
- Las viviendas terminadas en Galicia se hunden el 60% tras la cancelación de obras por los altos costes
- Un vecino ludópata de Bueu alerta de un local de juegos en Vigo sin control de DNI
- Davila 30/12/2025
- El Papa nombra a Luis Quinteiro Fiuza presidente mundial del Apostolado del Mar
- Luz verde ambiental al nuevo gran barrio residencial de Vigo entre la Avenida de Madrid y Lavadores