Incendio
Muere un hombre de 53 años en el incendio de una vivienda en Granada
Los servicios de emergencias que acudieron al domicilio afectado, en la localidad de La Taha, solo pudieron certificar el fallecimiento del propietario
EP
Un hombre de 53 años ha fallecido tras el incendio de una vivienda registrado en la madrugada de este lunes en la localidad granadina de La Taha, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.
El 112 ha recibido minutos antes de las 4,00 horas varias llamadas que alertaban de que estaba saliendo mucho humo de una casa de una planta ubicada en la calle Palenque Pitres y de que en su interior podría haber una persona atrapada.
Rápidamente, desde la sala coordinadora se ha activado a los Bomberos de Cádiar, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil.
Una vez en el lugar, los operativos han confirmado el fallecimiento del propietario de la vivienda, un hombre de 53 años, probablemente por inhalación de humo.
Por su parte, la Guardia Civil ha activado el protocolo judicial y se investigan las causas que han rodeado el suceso.
