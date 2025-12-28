Muere una mujer nonagenaria tras sufrir una caída en Santiago
El suceso tuvo lugar este domingo por la mañana en la rúa dos Concheiros, donde la víctima se golpeó en la cabeza
Arturo Reboyras
Santiago
Una mujer nonagenaria falleció este domingo por la mañana, al filo de las once y media, tras sufrir una caída mientras caminaba por la rúa dos Concheiros, en Santiago de Compostela.
Según confirmaron fuentes del Concello, la mujer cayó al suelo y se habría golpeafo en la cabeza. En un primer momento fue auxiliada por varias personas que se encontraban en la zona, donde se concentró numeroso público tras producirse el suceso.
Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia con personal sanitario, así como efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional. Los servicios médicos intentaron reanimarla durante bastante tiempo, pero finalmente no se pudo hacer nada por salvar su vida.
- Ni Combarro ni Cudillero: el pueblo marinero más bonito de Galicia que debes visitar en esta época del año
- El mejor pueblo de España para jubilarse está en Galicia: vivienda barata, buenos servicios y patrimonio histórico
- El fiscal pide el cierre «urgente» de un salón de masajes eróticos en Plaza España
- El Tren Celta entre Vigo y Oporto también parará en Redondela, O Porriño y Tui desde el 1 de enero
- Davila 26/12/2025
- La ciudad de Galicia que National Geographic recomienda a partir de los 50 años
- El Concello de Vigo licitará el nuevo contrato del bus urbano este lunes por 470 millones de euros
- Peinador, un aeropuerto de alto coste: Vigo es la terminal con menor peso de las 'low cost' entre los 25 más utilizados de España