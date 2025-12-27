Mueren tres hombres en dos incendios en casas durante la Navidad en Galicia

Dos incendios en sendas viviendas del municipio coruñés de Mugardos y la parroquia pontevedresa de Mourente están detrás de la muerte accidental de tres varones cuyos cadáveres fueron encontrados este viernes en el interior de sus domicilios en ambas localidades.

En Mugardos, los fallecidos son un padre, de 49 años, y su hijo de 21, que fueron localizados tras la alerta de familiares, que no tenían noticias de ambos desde el pasado 24 de diciembre.

Al acceder al inmueble, los agentes observaron que el interior presentaba signos evidentes de haber sufrido un incendio, con diversas estancias afectadas por el humo y el calor. Los cuerpos se hallaban en una de las habitaciones de la vivienda. El inmueble fue asegurado y se activó el correspondiente protocolo judicial, quedando el caso bajo investigación.

No se descarta que el fallecimiento pudiera estar relacionado con la inhalación de gases derivados de la combustión, extremo que deberá ser determinado por la autopsia.

En la parroquia pontevedresa de Mourente, la víctima fue un hombre de 57 años. Una familiar que acudió a la vivienda, en donde la víctima vivía sola, encontró el cadáver y alertó a los servicios de emergencia.

Aunque el cuerpo fue hallado este viernes, todo apunta a que su muerte, que habría sido accidental, se produjo en la tarde del jueves, día de Navidad. Los investigadores trabajan con la hipótesis de que el hombre habría muerto por electrocución después de que explotase un microondas.

Fuentes de la investigación han confirmado que los vecinos de la víctima, sobre las ocho y media de la tarde, vieron una especie de ráfaga de luz que salía del domicilio. A las once de esta mañana, cuando la familiar que localizó el cuerpo accedió a la vivienda percibió primero que una ventana de la casa estaba quemada.

Desde el miércoles, junto a las víctimas gallegas al menos otras seis personas fallecieron en incendios en viviendas en España: tres en Andalucía, dos en Canarias y uno en Castilla-La Mancha.