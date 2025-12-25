Muere en un accidente de tráfico en Rianxo durante la Nochebuena

Trágico accidente de tráfico durante la Nochebuena en el concello de Rianxo, donde una persona perdió ayer la vida en un siniestro sobre las 21.35 horas.

Según informa Emerxencias 112, el accidente se produjo en la DP-3301, a la altura del kilómetro 1. Fue un particular el que dio el aviso pasadas las nueve y media de la noche. El alertante advertía ya en su llamada que dentro el vehículo había una persona que parecía estar inconsciente.

De inmediato, desde el 112 Galicia trasladó el aviso al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Boiro, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil.

Una vez en el lugar, los equipos de intervención confirmaron que la persona estaba fallecida y atrapada en el interior del vehículo, por lo que fue necesario que se utilizara material de excarcelación para proceder a su liberación.

Según informaron los bomberos, todo apunta a que el vehículo colisionó inicialmente con la entrada de un garaje y, posteriormente, contra una farola.