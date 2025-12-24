De escuela a narcopiso okupa: cae en Boiro una banda con todo su ‘arsenal’

En el marco de la operación Parvularios, la Guardia Civil detuvo a tres hombres, de Boiro, A Pobra do Caramiñal y Noia, y desmanteló un importante centro de distribución de drogas y de almacenamiento de objetos robados en una antigua escuela unitaria boirense. Uno de los arrestados es el okupa del inmueble.

La investigación se inició el pasado verano tras detectarse un incremento inusual de robos con fuerza y hurtos en establecimientos comerciales, viviendas, galpones e interiores de vehículos en la comarca del Barbanza. Los autores sustraían todo tipo de efectos: desde maquinaria profesional y herramientas hasta ropa y efectivo. La investigación permitió a los agentes constatar que este repunte delictivo estaba directamente vinculado al aumento del consumo de estupefacientes en la zona.

Los autores de los robos se desplazaban frecuentemente hasta la antigua escuela que está abandonada, en el lugar de San Mauro, y que estaba habitada de forma ilegal por un hombre vinculado al tráfico de drogas a pequeña escala. La Guardia Civil observó un trasiego constante de toxicómanos que acudían al inmueble a cualquier hora del día. En muchos casos, entregaban los objetos sustraídos al morador de la escuela a cambio de droga.

Tras obtener la preceptiva autorización judicial, los agentes accedieron al inmueble y se incautaron de un importante arsenal de sustancias y objetos, cuyo valor de mercado solo en estupefacientes supera los 17.885 euros: 5.482 dosis de marihuana, 914 de hachís, 201 de cocaína crack, 467 de heroína, dosis de cocaína, hongos alucinógenos y pastillas psicotrópicas; 2.065 euros en billetes; básculas y útiles de pesaje.

Entre los efectos recuperados figuran numerosa herramienta eléctrica profesional, tres armas, ordenadores, smartphones y joyas de oro.