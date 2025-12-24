Pasan a disposición judicial los dos detenidos por los dos homicidios en Elche

Los dos detenidos por el homicidio de dos personas tras atrincherarse en una vivienda de Elche (Alicante) han pasado a disposición judicial tras declarar ante la Guardia Civil, según han informado fuentes de este cuerpo armado.

Ambos detenidos han quedado ahora a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Elche.

Los dos hombres habían intentado ocupar la vivienda en la que se produjeron los hechos en dos ocasiones anteriores, según han indicado a EFE fuentes de la Guardia Civil este miércoles.

Los detenidos, de nacionalidad polaca y de 19 y 35 años de edad, habían permanecido en calabozos diferentes después de su detención para evitar el contacto entre ellos.

Los hombres fueron detenidos ayer tras pasar varias horas atrincherados en la vivienda de un ciudadano alemán en una zona aislada de la pedanía de la Marina. El propietario de la casa avisó a tres compatriotas de que había visto a través de las cámaras de seguridad a los asaltantes en un nuevo intento de allanamiento.

Cuando los compatriotas del dueño de la vivienda fueron a disuadir a los ocupas, estos les dieron una paliza que acabó con la vida de dos hombres de 62 y 50 años de edad y dejó herido de gravedad a otro de 50 años.

Los vecinos, según las fuentes consultadas por EFE, escucharon y vieron la violencia con la que se emplearon los agresores y salieron corriendo a buscar ayuda, encontrando a una patrulla de la Guardia Civil, que fue la primera en llegar.

Los guardias llegaron a ver a los autores, a los cuales reconocieron por haber sido detenidos recientemente al intentar ocupar la misma vivienda, algo que habían hecho en dos ocasiones.

El arresto se produjo a las 14 horas de este martes, casi 20 horas después del crimen. El juzgado que dirige la causa ha decretado el secreto de las actuaciones.