Intoxicadas tres personas de una misma familia por una fuga de gas en Boiro
Fue el padre el que se percató a las cuatro de la madrugada y desconectó el calentador y una estufa de gas
Tres personas de una misma familia, padres e hija, han resultado intoxicadas por monóxido de carbono en la madrugada de este lunes en una vivienda en Boiro (A Coruña) a causa de una fuga de gas en un calentador.
Según informa el 112 Galicia, fue el padre el primero en darse cuenta de la posible fuga de gas y, con los primeros síntomas, decidió desconectar el calentador y una estufa de gas de su vivienda, situada en el lugar Aldea de Arriba, en Castro, y procedió a ventilar toda la estancia. En cualquier caso, la familia tuvo que ser igualmente evacuada por intoxicación. Todo ocurrió sobre las cuatro de la madrugada.
Todo parece indicar que un calentador pudo ser la causa de la fuga de gas, según comunicaron los bomberos al 112 Galicia tras realizar las correspondientes mediciones. Informaron también que, en la vivienda había dos gatos que, afortunadamente, estaban vivos.
Además de los bomberos de Boiro, el 112 movilizó también a la Guardia Civil, Policía Local y al Servicio Municipal de Protección Civl.
- Más de 260 alumnos de Vigo despiden con emoción a un profesor de 25 años: «Cambiar no es equivocarse»
- Óscar Puente, firme en el «no» a rescatar la AP-9: «Lo máximo que podemos hacer es bonificar el peaje»
- La fábrica de GEA en Cabral «resucita» con hasta 950 viviendas y un parque al Lagares
- Giráldez: «El partido se resume en que necesitamos las vacaciones»
- La Xunta licita la construcción de un restaurante con vistas al mar en la ETEA
- El Concello de Vigo prepara una transformación radical de la puerta de entrada al Casco Vello
- El armador vigués al frente de los 3.000 kilos de droga del «Simione» afronta 13 años de prisión
- Davila 21/12/2025