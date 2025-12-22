Intoxicadas tres personas de una misma familia por una fuga de gas en Boiro

Tres personas de una misma familia, padres e hija, han resultado intoxicadas por monóxido de carbono en la madrugada de este lunes en una vivienda en Boiro (A Coruña) a causa de una fuga de gas en un calentador.

Según informa el 112 Galicia, fue el padre el primero en darse cuenta de la posible fuga de gas y, con los primeros síntomas, decidió desconectar el calentador y una estufa de gas de su vivienda, situada en el lugar Aldea de Arriba, en Castro, y procedió a ventilar toda la estancia. En cualquier caso, la familia tuvo que ser igualmente evacuada por intoxicación. Todo ocurrió sobre las cuatro de la madrugada.

Todo parece indicar que un calentador pudo ser la causa de la fuga de gas, según comunicaron los bomberos al 112 Galicia tras realizar las correspondientes mediciones. Informaron también que, en la vivienda había dos gatos que, afortunadamente, estaban vivos.

Además de los bomberos de Boiro, el 112 movilizó también a la Guardia Civil, Policía Local y al Servicio Municipal de Protección Civl.