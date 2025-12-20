Tenía 21 años
La Policía investiga la muerte de un joven en una residencia de estudiantes de Zaragoza
El joven ha aparecido muerto en el baño y, según fuentes policiales, no presentaba signos de violencia
A. T. B. / L. C. L.
La Policía Nacional investiga la muerte de un joven de 21 años en la residencia de estudiantes Pignatelli de Zaragoza, propiedad de la DPZ.
Según han confirmado fuentes policiales, el cuerpo del joven ha sido encontrado este sábado por su propio padre, que ha subido a buscarle al retrasarse en la cita que tenían. Al entrar a la habitación, ha encontrado el cuerpo de su hijo en el baño, y no presentaba signos de violencia.
Según las primeras hipótesis, podría ser una muerte por causas naturales, pero la Policía Nacional Ahora, la va a iniciar una investigación para esclarecer las causas de la muerte de este joven residente en la residencia de estudiantes Pignatelli de solo 21 años.
El cuerpo ha sido trasladado este mediodía al Insitituto Anatómico Forense para practicársele la autopsia y dilucidar las causas de la muerte de este joven estudiante de 21 años.
El presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonoi Sánchez Quero, ha querido expresar su dolor y sus condolencias a la familia y a los allegados del joven usuario de la residencia de estudiantes Ramón de Pignatelli. Nada más conocer la noticia, el director del centro se ha puesto a disposición de la familia para todo que lo que puedan necesitar. Y la vicepresidenta de la DPZ y diputada delegada de la residencia, Teresa Ladrero, también ha acudido a las instalaciones al enterarse de lo sucedido.
- La Armada Argentina intercepta un pesquero de Freiremar dentro de sus aguas nacionales
- Ingresa en el Chuvi uno de cada cinco pacientes que entra por urgencias y sube la ocupación al 95%
- Un muerto y tres heridos en un accidente entre una furgoneta y un turismo a la salida de la AP-9 en el puente de Rande
- Muere en Baiona una turista alemana de 85 años tras ser arrastrada por una ola mientras sacaba fotos
- Una llamada luminosa a la pausa irrumpe en el cielo de Vigo
- Una ola envuelve a un grupo de percebeiros en Cangas y deja a uno herido
- Abre la inscripción para optar a los 67 pisos de alquiler «asequible» en Vigo
- La Policía Local de Vilagarcía desaloja y precinta la cafetería El Huerto del Cura