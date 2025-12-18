Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un hombre resulta herido tras sufrir un apuñalamiento en una estación de Barcelona

Los hechos tuvieron lugar este miércoles por la tarde

Imagen de archivo de un tren de Rodalies en la estación de La Sagrera - Meridiana / FERRAN NADEU / EPC

Redacción

Barcelona

Un hombre resultó herido tras ser apuñalado este miércoles a última hora de la tarde en la estación de Rodalies de La Sagrera-Meridiana de Barcelona.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 20:00 horas y, según ha adelantado el digital 'El Caso', la agresión se produjo en el interior de un tren.

El autor de la agresión huyó del lugar y, hasta el momento, no se han producido detenciones. Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y determinar la autoría de los hechos, han confirmado fuentes policiales a la agencia ACN.

