Cae una banda de falsos revisores de la luz que estafó a 85 ancianos por toda España

La Guardia Civil ha desarticulado a una banda que estafó y robó a 85 personas mayores haciéndose pasar por falsos revisores de la electricidad en localidades de Aragón, Castilla la Mancha, Castilla León, Catalunya, Comunidad Valenciana, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco. Hay dos detenidos en esta operación, que han ingresado en prisión provisional, y otros cinco imputados.

La investigación comenzó en febrero cuando dos personas mayores denunciaron una estafa. La primera víctima explicó que dos hombres le habían abordado por la calle diciéndole que eran técnicos de una compañía eléctrica y que ya habían hablado con su hija para cambiar el contador de la luz. Le acompañaron a su casa donde le pidieron 900 euros por ese supuesto cambio de contador. Al no tener ese dinero en efectivo, le ofrecieron pagar con un datafono que resultó ser solo un engaño para obtener el código PIN de la tarjeta que después le sustrajeron al descuido. Posteriormente sacaron 1.200 euros en efectivo en un cajero.

El segundo denunciante se encontraba en su domicilio cuando un hombre se presentó diciendo ser técnico de la compañía de la luz. Le informaron de que al día siguiente le iban a cambiar el contador de la luz y que tenía que pagar 900 euros en ese mismo momento. Abrumado por la amenaza del corte de suministro, abonó 500 euros inmediatamente acordando pagar el resto cuando se hiciera el cambio.

Gracias a la colaboración de la empleada del hogar de uno de estos ancianos se pudo dar con la identidad de uno de los autores. A lo largo de los siguientes meses los investigadores esclarecieron el entramado criminal y su modus operandi, además de acreditar la participación en 85 delitos cometidos por toda la geografía española.

El grupo criminal estaba formado por siete personas residentes en Valencia, todas ellas con múltiples antecedentes por hechos similares y que planeaban estas estafas por varias comunidades con las personas mayores como objetivos.

En total este grupo había logrado obtener un botín económico de más de 100.000 euros, además de joyas, teléfonos móviles y otros bienes de valor que sustraían de los domicilios de los ancianos. La mayoría de los delitos han sido de hurto y estafa, pero también hay un robo con violencia ya que golpearon a un hombre en Castellón para sustraerle 1.200 euros.

Los sospechosos actuaban siempre de la misma forma. se acercaban en la calle o directamente se presentaban en las casas de personas mayores sin previo aviso. Los estafadores iban siempre bien vestidos y con ropa con logotipos falsos o genéricos que daban la sensación de pertenecer a una compañía eléctrica.

Una vez establecían contacto creaban una sensación de urgencia, amenazando con cortar el suministro en el acto. Además, trataban siempre de acceder a la vivienda, donde aprovechaban para cometer los hurtos de los bienes a la vista. Una vez ahí le trataban de cobrar, en efectivo o con tarjeta, pero siempre con urgencia y en el acto.

Los objetivos eran siempre personas de avanzada edad, tratando de ganarse su confianza y con el pretexto de ayudarles a resolver un problema. Incluso les hacían una pequeña investigación previa y les llamaban siempre por el nombre para dar sensación de seguridad y credibilidad con el relato. La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Picassent investiga estas actuaciones y ordenó prisión provisional para los dos detenidos. Las actuaciones siguen abiertas para encontrar a más víctimas.