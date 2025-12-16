Cuatro personas heridas en un accidente entre seis vehículos en Boiro

Cuatro personas han tenido que ser trasladadas hoy a primera hora por los servicios sanitarios tras registrarse un accidente con seis vehículos implicados en la autovía AG-11, a su paso por la localidad coruñesa de Boiro.

Según ha detallado el 112 Galicia, el siniestro se produjo a la altura del kilómetro 28 de esta vía, en Lampón, sobre las 08.15 horas de este martes.

En ese momento, un particular contactó con la central de emergencias para informar de un vehículo que se salió de la vía y chocó contra la mediana.

Pocos minutos después, varias personas alertaron de que, como consecuencia de este primer siniestro, otros vehículos colisionaron contra el coche accidentado.

Con estos datos, los gestores de la sala de operaciones del 112 Galicia activaron dieron aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Boiro, a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local, así como a los efectivos de Protección Civil.

Tal y como trasladaron los equipos desplazados al lugar, finalmente fueron seis los vehículos implicados y cuatro personas resultaron heridas, siendo trasladadas al centro hospitalario de referencia con diversas consideraciones clínicas.