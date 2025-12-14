Muere un hombre tras ser atropellado en la A-6 a su paso por Begonte
Un hombre murió a última hora de la tarde del sábado tras ser atropellado este en la autovía A-6 a su paso por el municipio lucense de Begonte, según informó el 112 Galicia.
El primer aviso se recibió minutos después de las 20:40 horas. La llamada la realizó uno de los ocupantes del coche implicado, que alertó de que acababan de sufrir un accidente a la altura del kilómetro 521 de la A-6, en el entorno de San Martiño de Pacios (Begonte) y en sentido Lugo.
De inmediato, el 112 Galicia movilizó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico, al GES de Friol-Palas y a los servicios de mantenimiento de la carretera. También se informó a los Bomberos de Vilalba.
Una vez en el lugar, los equipos de emergencias confirmaron que se trataba del atropello a un hombre. Pese a los esfuerzos por reanimarlo, los servicios sanitarios confirmaron su fallecimiento poco después. La víctima no utilizaba chaleco reflectante.
Davila 12/12/2025
