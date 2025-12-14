Detenido el presunto autor de un homicidio a cuchilladas en A Coruña
El arrestado es un varón con antecedentes sospechoso de matar a otro durante una pelea en el parque de Santa Margarita
La Policía acaba de detener, en la noche de este sábado, al presunto autor de un homicidio ocurrido en el parque de Santa Margarita. De acuerdo con fuentes conocedoras, el acusado acabó con la vida de otro hombre a cuchilladas en la zona verde, y huyó del lugar para ser arrestado poco después. Fuentes de la investigación detallan que el suceso se produjo tras una pelea entre ambos individuos, los dos de nacionalidad extranjera.
Según ha podido saber este diario, la víctima, que tenía en torno a 20 años de edad, llegó a llamar personalmente a la ambulancia, pero ya había fallecido cuando los profesionales sanitarios de emergencias se personaron en el lugar. La Policía Nacional conocía al autor y su descripción, y tenía datos sobre el lugar en el que pernoctaba, y las primeras investigaciones apuntan a que el arma homicida pudo ser una botella de cristal rota.
El cuerpo policial inició un dispositivo de búsqueda por el entorno de Cuatro Caminos, tras dar aviso a todas las patrullas. Finalmente, fue una patrulla de la Policía Local la que localizó al presunto autor de la muerte en la zona de Sagrada Familia. Fuentes de la investigación detallan que el detenido tenía antecedentes.
El arrestado fue presentado ante la brigada de Policía Judicial y permanece a estas horas en el cuartel de Lonzas. Desde el cuerpo policial avanzan que no se espera que pase hoy a disposición judicial.
