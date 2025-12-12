Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos septuagenarios mueren al impactar un camión y su coche en Arzúa

Ha ocurrido esta mañana minutos antes de las 11.00 horas en la carretera N-547

Dos septuagenarios pierden la vida al impactar un camión contra un coche en Arzúa.

Dos septuagenarios pierden la vida al impactar un camión contra un coche en Arzúa. / TVG

Marcos Manteiga Outeiro

Dos personas perdieron la vida en un accidente de tráfico que tuvo como marco Arzúa. Ocurrió en el kilómetro 67 de la carretera nacional N-547, tras una colisión frontal entre un camión y un coche. Precisamente, las dos víctimas eran las ocupantes del segundo vehículo. Los fallecidos son un hombre, iniciales A.M.C, y una mujer, J.B.S., ambos de 72 años.

El 112 recibió aviso del siniestro a las 10.54 horas, desplazándose medios sanitarios del 061, Tráfico, Policía Local y Bombeiros de Arzúa. Las pruebas de alcohol y droga practicadas resultaron negativas. También se movilizó el helicóptero del 061, dos ambulancias de soporte vital y el equipo sanitario de atención primaria.

El suceso ocurrió muy cerca del enlace con la autovía (aún inconclusa), según la Guardia Civil, y su aparatosidad obligó a regular el tráfico, ocasionando retenciones. Ambas víctimas eran de nacionalidad española.

*EN AMPLIACIÓN

