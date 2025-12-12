Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere un hombre en un incendio en su vivienda de Betanzos

Ocurrió durante la pasada madrugada y todo apunta a que las llamas pudieron originarse en una estufa

Foto de archivo del parque de Bomberos de Betanzos

Foto de archivo del parque de Bomberos de Betanzos / Iago Lopez / OPC

R. V.

Vigo

Un hombre ha muerto durante la pasada madrugada en un incendio registrado en su vivienda, en el municipio coruñés de Betanzos, según ha informado el CIAE 112 Galicia.

Los hechos ocurrieron sobre las 6.00 horas de este viernes, cuando un particular llamó a Emergencias para alertar de que había un fuerte olor a quemado y que había escuchado a una persona pidiendo ayuda en la calle Cruz Verde.

Desde el 112 Galicia se dio aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los bomberos de Betanzos, a la Guardia Civil, a Policía Local y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Betanzos.

Los servicios de extinción confirmaron el fallecimiento de un hombre en la vivienda, y avanzaron que las llamas pudieron originarse en una estufa. El fuego afectó también a un colchón y una mesa.

