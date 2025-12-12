Muere un hombre en un incendio en su vivienda de Betanzos
Ocurrió durante la pasada madrugada y todo apunta a que las llamas pudieron originarse en una estufa
Un hombre ha muerto durante la pasada madrugada en un incendio registrado en su vivienda, en el municipio coruñés de Betanzos, según ha informado el CIAE 112 Galicia.
Los hechos ocurrieron sobre las 6.00 horas de este viernes, cuando un particular llamó a Emergencias para alertar de que había un fuerte olor a quemado y que había escuchado a una persona pidiendo ayuda en la calle Cruz Verde.
Desde el 112 Galicia se dio aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los bomberos de Betanzos, a la Guardia Civil, a Policía Local y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Betanzos.
Los servicios de extinción confirmaron el fallecimiento de un hombre en la vivienda, y avanzaron que las llamas pudieron originarse en una estufa. El fuego afectó también a un colchón y una mesa.
- Al menos cinco personas estafadas en el área de Vigo por una oferta de empleo publicada en Milanuncios
- Davila 10/12/2025
- La nueva empresa estatal de vivienda elige Vigo para estrenarse: 67 pisos saldrán al mercado de manera inmediata a precio «asequible»
- Acoso en las redes y amenazas a una peluquería canina de Bueu por la muerte de un perro
- Un muerto y tres heridos en una colisión frontal en Redondela
- Viajar de Vigo a Lisboa en tren en menos de seis horas ya es posible
- Cabañas turísticas en Galicia: ¿Por qué se pueden construir en suelo rústico?
- El nombre de niña que crece en Galicia y que casi no se conoce fuera: solo cuatro letras y un significado elegante