Atracan, amordazan y roban a un matrimonio de octogenarios en Carballo

El Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Carballo investiga y activó un dispositivo para tratar de localizar a un grupo de cinco hombres que esta mañana atracaron, amordazaron y robaron a un matrimonio de octogenarios en su vivienda de la calle Vázquez de Parga.

Todo comenzó en torno a las 9.00 horas cuando los atracadores, cubiertos con pasamontañas, esperaron a sus víctimas en las escaleras del quinto piso en el que residen. El matrimonio tenía por costumbre salir a tomar el café a esa hora y cuando el hombre abrió la puerta le encañonaron con una pistola y lo golpearon.

Seguidamente, accedieron a la vivienda donde agredieron también a la mujer, cubrieron sus cabezas con bolsas de plástico y los amordazaron. Les pidieron las claves para abrir la caja fuerte que el matrimonio tiene en la casa.

Minutos después llegó al piso la mujer que les realiza las labores de limpieza y, al oír los ruidos y gritos en el interior, avisó a una hija del matrimonio quien, acompañada de su marido se personó en la vivienda. Al abrir la puerta, fueron igualmente interceptados e inmovilizados, lo mismo que la mujer de la limpieza que también accedió al interior. Todos ellos fueron amordazados con bridas. Cuando lograron el botín, los asaltantes emprendieron la huida.

Los dos octogenarios están hospitalizados, debido a los golpes, cortes y hematomas que les provocaron los atracadores.

Control de las víctimas

Todo apunta a que los autores del atraco llevaban un tiempo controlando a las víctimas y que conocían sus hábitos diarios. Por eso, esperaron en la puerta de la vivienda a que ambos saliesen para salir a tomar el café, como solían hacer cada día.