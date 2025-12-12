Arranque de diciembre negro en las carreteras gallegas: al menos 5 muertos y 6 heridos en solo 12 días

Diciembre arranca de la peor forma posible en las carreteras gallegas. En los 12 días que llevamos de mes tenemos que lamentar la muerte de cinco personas —una de ellas al recibir la noticia del fallecimiento de su pareja— y seis heridos en distintos accidentes de tráfico.

El último de estos sucesos trágico se produjo esta misma mañana, cuando dos septuagenarios perdieron la vida en Arzúa al impactar su vehículo contra un camión en la carretera N-547. En los últimos 40 años, en Galicia más de 11.500 conductores, pasajeros y peatones han perdido la vida en carretera.

A lo largo de este 2025, Galicia suma más de 80 personas fallecidas en la carretera. Se han puesto en marcha múltiples campañas de seguridad vial impulsadas por la Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil, centradas en la velocidad, el consumo de alcohol y drogas, el uso del cinturón y sistemas de retención infantil, las distracciones al volante y el estado de los neumáticos; pero la seguridad vial sigue siendo una tarea en la que todavía tenemos margen de mejora.

Cinco muertos en 12 días

El miércoles 3 de diciembre marcaba el inicio de estas jornadas negras en las carreteras de Galicia. Una mujer de 51 años fallecía en Muíños después de que un conductor ebrio invadiese su carril. El marido de la mujer también perdía la vida solo menos de una hora después, víctima de un paro cardíaco tras recibir la noticia. El suceso deja huérfano a un joven de 24 años.

Seis días más tarde, el día 9 de diciembre, otra mujer moría tras ser atropellada por un vehículo en Cabana de Bergantiños. La mujer caminaba por el arcén de la vía y fue alcanzada por un vehículo que adelantaba a un camión. A pesar de los esfuerzos de los equipos sanitarios, nada pudieron hacer por salvarle la vida. El accidente se produjo a unos cuatrocientos metros de la vivienda de la fallecida.

Ese mismo día, un hombre resultaba herido en un accidente que involucraba a cuatro vehículos al caer un árbol en el kilómetro 589 de la A6, a su paso por el municipio de Culleredo (A Coruña). Por suerte, en este caso no hubo víctimas mortales.

Esta semana, el miércoles 10 de diciembre, una joven fue atropellada en Redondela mientras cruzaba un paso de peatones. Los hechos ocurrieron alrededor de las 22.00 horas en la intersección entre la avenida de Redondela y Camiño Roncal. El conductor, de mediana edad, se bajó de su turismo para atender a la afectada. La joven estaba consciente tras lo sucedido, pero fue trasladada en ambulancia a un centro médico

El pasado jueves 11 de diciembre, también en Redondela, muere un hombre y otras tres personas resultaron heridas en un grave accidente de tráfico, a la altura de la tapería Patri, antigua Casa Paco. El siniestro se produjo sobre las 18.15 horas, cuando dos vehículos colisionaron frontalmente por causas que todavía se investigan. El impacto fue de gran violencia y dejó uno de los coches completamente destrozado.

El último suceso que hemos tenido que lamentar se produjo esta misma mañana, día 12 de diciembre. Dos septuagenarios perdieron la vida en un accidente en Arzúa. Ocurrió en el kilómetro 67 de la carretera nacional N-547, tras una colisión frontal entre un camión y un coche. Las pruebas de alcohol y droga practicadas resultaron negativas.