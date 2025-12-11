En Mondéjar
Un fallecido y un herido grave en el incendio de una vivienda en Guadalajara
El incendio se ha originado la madrugada de este jueves en una vivienda de tres plantas, al parecer, en unos colchones que había en la planta baja del inmueble, en el que residían siete personas, todas ellas de origen inmigrante
EFE
Un hombre ha fallecido por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Mondéjar (Guadalajara) en el que también se han visto afectados otros seis hombres, uno de ellos de gravedad.
El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el incendio se ha originado a las 3:45 horas de este jueves en una vivienda de tres plantas de la calle Solana Alta, en Mondéjar, al parecer en unos colchones que había en la planta baja del inmueble, en el que residían siete personas, todas ellas de origen inmigrante.
Uno de los residentes, del que se desconoce la edad, ha fallecido por inhalación de humo.
Además, otro hombre ha resultado herido de gravedad y ha tenido que ser trasladado en UVI al Hospital de Guadalajara.
Los otros cinco residentes también han sufrido heridas leves, ya sea por inhalación de humo o por torceduras de tobillo al saltar desde la tercera planta hacia la calle, y han sido trasladados también al hospital de Guadalajara por dos ambulancias de soporte vital.
Los bomberos de Azuqueca de Henares, que se han desplazado al lugar, han dado por extinguido el incendio a lo largo de la madrugada.
La vivienda en la que se ha producido el fuego ha quedado inhabitable, si bien las llamas no han afectado a inmuebles colindantes.
Al lugar del suceso, además de los bomberos de Azuqueca, la UVI y las dos ambulancias de soporte vital básico, han acudido agentes de la Guardia Civil, médico de urgencias y la agrupación de Protección Civil de la localidad.
- Cambio de rumbo para las cabañas turísticas de Bueu, que salen a la venta
- Davila 09/12/2025
- Las denuncias al presidente de la diputación de Lugo por acoso sexual: «Me dijo que debía acostarme con él si quería ser funcionaria»
- Sandra Osorio, la campeona de España de pesca submarina que aprendió sola en Vigo: «Era un deporte de hombres y nadie quería venir conmigo»
- Vigo cambiará todas las placas de sus calles, pero ¿qué ocurrirá con las que tienen valor histórico?
- Una vecina de Vigo logra cancelar más de 14.500 euros de deuda gracias a la Ley de Segunda Oportunidad
- Los alquileres «por las nubes» se expanden más allá del centro de Vigo: cuatro distritos ya están por encima de los 700 euros de media
- El vuelo Vigo-Barcelona: de rozar su récord a la absoluta desidia