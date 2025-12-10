Un tiroteo en Sevilla tras una pelea entre dos jóvenes se salda con una macrooperación: hay siete detenidos

La Policía Nacional ha detenido a siete personas tras una marcooperación a raíz de la participación de algunos de ellos en el tiroteo el pasado 5 de diciembre en las Tres Mil Viviendas de Sevilla. Cuatro de ellas han sido enviadas a prisión, mientras que un menor de edad está en un centro de internamiento.

Los agentes encontraron en su llegada al lugar de los hechos a un herido y a sus familiares, que pedían auxilio. La víctima relató que lo habían abordado de manera sorpresiva cuatro varones mientras andaba solo por la calle. Según el testimonio de la víctima, se produjo a raíz de una discusión de su sobrina con otra joven de la familia que le agredió.

Le pegaron y le tiraron al suelo. Una vez que se levantó, le robaron el móvil y sacaron un arma de fuego. Le amenazaron con dispararle y le dijeron que se marchara antes de disparar al aire. Fue entonces cuando el herido acudió a buscar a sus familiares.

La Policía Nacional se personó en el lugar de los hechos y llevó a cabo un amplio dispositivo.

Varias armas de fuego y plantaciones de marihuana

La Policía Nacional ha informado de que tras las primeras actuaciones se logró identificar a todos los sujetos implicados, "siendo todos ellos miembros de un mismo clan asentado en la barriada de las 3.000 viviendas".

Tras cinco entradas y registros en los domicilios de los presuntos autores, se intervinieron dos armas cortas de 9 milímetros; una pistola de airsoft; una funda y munición de escopeta; más de 850 plantas de marihuana en distinto estado de floración; 56 kilos de cogollos de marihuana envasados al vacío en recipientes, dos escopetas, una de ellas con número de serie borrado y munición del calibre 12 y 20; 20 gramos de cocaína; 50 gramos de heroína; unos 2.000€ en diferentes monedas y billetes; y gran cantidad de joyas.

A los detenidos se les acusa de varios delitos: robo con violencia, tenencia ilícita de armas largas y cortas, lesiones, tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

La protección de los vecinos del barrio

El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, ha trasladado su felicitación y ha puesto en valor "el trabajo desarrollado por la Policía Nacional" durante esta operación Ares. "Han ejecutado un trabajo meticuloso y rápido en materia de seguridad. Gracias a su coordinación y a un dispositivo amplio y sostenido, se ha procedido a la detención de siete personas, a la intervención de armas de fuego, así como a más de 800 plantas de marihuana y otras sustancias estupefacientes. Igualmente, se ha incautado dinero en efectivo y joyas", destacó Toscano.

"Esta operación es una respuesta firme a los hechos acaecidos en el barrio el pasado 5 de diciembre, donde se produjo una reyerta con tintes y violentos y forma parte del compromiso del Gobierno de España y de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado con la protección de los vecinos y vecinas, independientemente del barrio o del municipio de la provincia en el que residan", explicó Toscano.